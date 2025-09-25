Anche se per il Serale di Amici 25 c’è ancora del tempo, i primi rumor sui giudici non sembrano mancare. Secondo Vanity Fair, Maria De Filippi starebbe pensando a Gigi D’Alessio come nuovo membro della giuria, dopo l’addio a The Voice e alla Rai.

Serale Amici 25, Gigi D’Alessio potrebbe diventare giudice

Anche se la venticinquesima edizione di Amici non è ancora iniziata – il debutto è previsto per domenica 28 settembre – i rumor sulla fase serale del talent show di Maria De Filippi stanno già facendo parlare. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci un’importante novità tra i giudici.

A lanciare l’indiscrezione è stato Santo Pirrotta, attraverso la sua newsletter Celebrity Watch pubblicata su Vanity Fair. Secondo Pirrotta, Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi su un volto amatissimo dal pubblico italiano: Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di coach a The Voice of Italy, ha da poco lasciato la Rai e sembrerebbe pronto a iniziare una nuova avventura su Canale 5. E chissà se non possa farlo anche ad Amici 25.

“Maria De Filippi è pronta a riaprire le porte della scuola dei talenti di musica e danza”, scrive Pirrotta. “Tra tante conferme si annunciano anche grandi novità. In pole position per il famoso Serale di Amici 25 e quindi la fase finale del talent c’è un nome che mette tutti d’accordo: Gigi D’Alessio”.

La notizia non è ancora ufficiale, ma l’indiscrezione ha già acceso la curiosità dei fan. L’idea di vedere Gigi D’Alessio nel ruolo di giudice del Serale di Amici 25 incuriosisce molti. Anche perché il cantante ha una lunga carriera alle spalle e una forte empatia con i giovani talenti, come ha dimostrato proprio a The Voice.

A quanto pare, Mediaset avrebbe in serbo diversi progetti per lui, e la partecipazione al Serale di Amici 25 potrebbe essere solo uno dei primi di questo nuovo percorso.