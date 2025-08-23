Contrariamente alle indiscrezioni, Barbara d’Urso non ha percepito un cachet esagerato per partecipare a Ballando con le Stelle. Lo ha confermato Roberto Alessi, smentendo le voci di un contributo personale da parte di Milly Carlucci. La conduttrice avrebbe accettato un compenso dimezzato rispetto al passato

La verità sul compenso di Barbara d’Urso

Nelle scorse settimane si è molto parlato del presunto cachet da capogiro che Barbara d’Urso avrebbe ricevuto per partecipare alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 a partire da ottobre.

Secondo quanto riportato da Repubblica e rilanciato anche dal sito Davide Maggio, la conduttrice partenopea avrebbe percepito un presunto compenso compreso tra i 50.000 e i 70.000 euro a puntata, cifra che avrebbe spinto addirittura Milly Carlucci a contribuire con fondi personali pur di averla in squadra.

Tuttavia, è arrivata la smentita e a parlare dell’accaduto è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Come potete vedere qui a seguire nel video riportato, Alessi ha spiegato come sarebbero andate davvero le cose:

“Barbara d’Urso è a Ballando con le Stelle e hanno detto che Milly Carlucci pur di avere un personaggio forte come la conduttrice avrebbe dato addirittura dei soldi dalla sua cassa pur di averla perché il cachet era esagerato. Non è così, Barbara d’Urso ha accettato di fare Ballando con le Stelle con la metà del suo precedente cachet”.

E ancora a tal proposito Alessi, ha aggiunto: “E questo le fa molto onore perché è una grande occasione per Milly Carlucci ma anche per Barbara d’Urso. Ripartirà la sua carriera. Milly Carlucci che già in passato ha dato ad altri personaggi parte del suo budget, questa volta invece l’ha avuta per la metà.”

La conduttrice, dunque, avrebbe accettato un compenso ridotto, dimostrando grande spirito per rilanciarsi e grande professionalità. Una scelta che, secondo Alessi, segna anche un nuovo inizio per la sua carriera televisiva, dopo un lungo periodo lontana dalla TV italiana.

A quanto pare, i rumor sul portafoglio aperto di Milly Carlucci sarebbero infondati. Nessun cachet milionario, nessun pagamento extra dalla padrona di casa.