Dopo alcune foto pubblicate sui social, Beatrice Valli è finita al centro del gossip per una presunta gravidanza. Le ipotesi dei fan e le accuse di chi l’ha criticata per un presunto “silenzio strategico” hanno spinto l’influencer a intervenire, spiegando la reale motivazione delle sue forme e difendendo il diritto a non dover giustificare ogni cambiamento del proprio corpo.

“È incinta?”, Beatrice Valli rompe il silenzio e sbotta per il pancino sospetto

Le ultime immagini condivise sui social da Beatrice Valli hanno alimentato il consueto tam tam online. Alcuni follower hanno notato una presunta roto3ndità e hanno iniziato a ipotizzare una nuova gravidanza, arrivando però anche ad accusare l’influencer di voler nascondere la notizia per ottenere maggiore attenzione mediatica. Tra i commenti ricevuti, uno in particolare ha fatto infuriare Valli: “Tu vuoi coprire questa gravidanza perché vuoi prenderci in giro e vendere l’esclusiva ad un giornale”. Un’accusa che l’ex volto di Uomini e Donne ha considerato ingiusta e fuori luogo, soprattutto perché legata all’idea di un presunto piano studiato per aumentare la propria popolarità.

Lo sfogo sui social di Beatrice Valli: “Anche se fossi incinta potrei dirlo al nono mese”

Attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Beatrice Valli ha deciso di rispondere alle critiche e chiarire la situazione. L’influencer ha spiegato di essere spesso bersaglio di messaggi molto duri e di non comprendere il motivo per cui debba continuamente dare spiegazioni sul proprio corpo. “Molto spesso mi trovo a leggere messaggi di gente che spesso molto cattiva mi scrive perché io debba nascondere e prendere in giro le persone fingendo di non essere incinta o di coprire una gravidanza”, ha raccontato.

Valli ha poi negato che le forme mostrate nelle foto siano legate a una dolce attesa, spiegando che il cambiamento fisico sarebbe dovuto ad alcuni problemi intestinali. “Io non capisco perché mi debbo giustificare e se anche fossi incinta posso dirlo al nono mese, non capisco qual è il problema”, ha aggiunto, sottolineando il diritto di ogni persona a scegliere tempi e modalità per condividere aspetti privati della propria vita.

Beatrice Valli, il rapporto con il proprio corpo e il desiderio di una famiglia numerosa

L’influencer ha anche voluto lanciare un messaggio sull’accettazione del proprio corpo, mostrando la sua pancia attuale e invitando i follower a non giudicare l’aspetto fisico degli altri. “Questa è la mia pancia di adesso, dovrei evitare alcuni cibi, alcune volte riesco, altre no ma mangiare per me è un piacere, non capisco perché io mi debba nascondere perché ho la pancia gonfia”. Valli ha spiegato che nell’ultimo periodo il suo corpo sarebbe stato particolarmente sotto stress e che proprio la zona addominale rappresenterebbe il punto più sensibile: “La cosa importante è saperlo ascoltare e apprezzare, nonostante questi momenti”.

La questione della gravidanza torna periodicamente al centro dell’attenzione anche perché Beatrice Valli e il marito Marco Fantini sono già genitori di una famiglia numerosa. La coppia ha avuto tre figlie insieme, Bianca, Azzurra e Matilde Luce, mentre Alessandro è nato da una precedente relazione dell’influencer. L’idea di un altro figlio, magari un maschietto, non è mai stata esclusa dai due, ma al momento non sarebbe nei loro programmi. Con il suo sfogo, Valli ha quindi voluto chiudere definitivamente le indiscrezioni su una presunta gravidanza.