Bruno Barbieri ha raccontato un retroscena avvenuto durante le riprese di 4 Hotel, che ha sorpreso tutti. Ecco cosa è successo mentre erano impegnati a girare le puntate.

Scandalo a 4 Hotel: il racconto di Barbieri

Negli anni 4 Hotel è diventato uno dei programmi più apprezzati dal pubblico televisivo italiano. Il format condotto da Bruno Barbieri ha saputo conquistare gli spettatori grazie a un mix vincente fatto di competizione, ospitalità e scoperta del territorio. Attraverso il confronto tra albergatori, il programma offre uno sguardo esclusivo sul mondo dell’accoglienza, raccontando strutture ricettive di ogni tipo, dagli hotel di lusso ai boutique hotel più caratteristici. A rendere il format ancora più coinvolgente è la presenza dello chef stellato, che con il suo stile diretto, ironico e spesso severo analizza ogni dettaglio delle strutture in gara, mettendo in evidenza punti di forza e aspetti da migliorare.

Dietro il successo televisivo si nascondono però numerosi retroscena che raramente arrivano al pubblico. A svelarne alcuni è stato lo stesso Bruno Barbieri durante una recente intervista al podcast Tintoria, dove ha raccontato episodi davvero sorprendenti avvenuti nel corso delle registrazioni. Uno degli aneddoti più incredibili riguarda una puntata girata in un hotel sul mare. Durante le riprese, la troupe si sarebbe imbattuta in una situazione decisamente inaspettata. “Mentre dovevo registrare una puntata in un hotel sul mare fummo disturbati da una donna delle pulizie e un cameriere che stavano facendo se**o nello sgabuzzino dei detersivi“, ha raccontato lo chef. Per evitare ulteriori imbarazzi, la produzione decise di interrompere momentaneamente le registrazioni e allontanarsi dalla zona. Secondo Barbieri, la proprietà dell’albergo sarebbe poi intervenuta prendendo provvedimenti nei confronti dei due dipendenti.

4 Hotel, i racconti di Barbieri: le telecamere in camera

Nel corso della conversazione, Barbieri ha ricordato anche un episodio avvenuto molti anni prima, quando lavorava in una prestigiosa struttura alberghiera di Verona. Lo chef ha raccontato di una coppia di clienti particolarmente facoltosi che attirò l’attenzione del personale dell’hotel per alcuni oggetti insoliti trovati nella loro stanza dalla governante.

Pur senza entrare nei dettagli, Barbieri ha definito l’episodio come uno dei più curiosi vissuti durante la sua lunga carriera nel settore alberghiero e della ristorazione.

Tra tutti i retroscena, ce n’è però uno che riguarda direttamente il conduttore. Nei primi anni di 4 Hotel, infatti, il sistema di ripresa prevedeva telecamere attive anche all’interno delle stanze utilizzate durante le registrazioni. Con la sua consueta autoironia, Barbieri ha confessato di essersi dimenticato della loro presenza. “All’inizio avevamo le telecamere accese nelle stanze, io non mi ricordavo e girai nudo. Mi è venuto in mente il giorno dopo. Chissà il montatore…“, ha scherzato. Un racconto che ha divertito i fan e che dimostra come, dietro le quinte di 4 Hotel, possano nascere situazioni imprevedibili e memorabili. Nel frattempo Bruno Barbieri continua a essere uno dei volti più amati della televisione italiana, diviso tra 4 Hotel, MasterChef e nuovi progetti professionali.