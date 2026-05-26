Un episodio avvenuto nel centro di Milano ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi nella mattinata del 25 maggio. In un appartamento del quartiere Brera, alcune urla provenienti dall’interno hanno fatto scattare l’allarme e l’arrivo delle forze dell’ordine. La situazione si è conclusa con il trasporto in ospedale della showgirl: Belen, che secondo gli ultimi aggiornamenti di Fanpage risulta in miglioramento, pare sia stata dimessa dall’ospedale dopo la valutazione medica e gli accertamenti clinici.

Grida dall’appartamento di Belen e intervento d’urgenza dei soccorsi

La mattina del 25 maggio, nel cuore di Brera a Milano, un edificio residenziale è stato teatro di un intervento d’urgenza dopo che un condomino, svegliato da grida provenienti da un appartamento, ha deciso di chiamare il 112. Dalla finestra del bagno si sentivano chiaramente richieste d’aiuto ripetute, tra cui “Aiuto, aiutatemi!”, pronunciate per diversi minuti e tali da far temere una situazione critica all’interno dell’abitazione.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato: sul posto sono arrivati agenti, Vigili del Fuoco e sanitari del 118, con conseguente blocco temporaneo della circolazione nella via. Le procedure di sicurezza hanno imposto la creazione di un corridoio protetto per consentire l’accesso ai mezzi di emergenza e gestire una possibile situazione di rischio per l’incolumità della persona coinvolta.

La fase di contatto con Belen si sarebbe protratta per oltre tre ore. Solo quando i Vigili del Fuoco stavano procedendo con l’ingresso forzato, la porta è stata aperta dall’interno. Secondo le ricostruzioni, Belen sarebbe apparsa in evidente stato di confusione e disorientamento, motivo per cui è stato disposto il trasferimento al Policlinico di Milano in codice giallo per accertamenti.

Il lato più fragile di Belen: il suo racconto tra attacchi di panico e depressione

L’accaduto si inserisce in un contesto personale già caratterizzato da difficoltà emotive che la Rodriguez ha dichiarato pubblicamente nel corso degli ultimi anni. In passato aveva infatti raccontato: “Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione”, sottolineando un percorso complesso e non sempre lineare sul piano della salute mentale. In un’altra occasione aveva aggiunto: “Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro”, facendo riferimento alla ricorrenza di episodi legati ad ansia e fragilità psicologica.

Belen dimessa dall’ospedale: come sta la showgirl dopo il ricovero

In ospedale la situazione clinica è stata monitorata e stabilizzata nel giro di poche ore. Dopo gli esami e la valutazione medica, la struttura sanitaria ha comunicato ufficialmente a Fanpage l’evoluzione positiva del quadro, confermando: “La paziente è in buone condizioni ed è stata dimessa”. Secondo quanto emerso, il ricovero era stato disposto principalmente a scopo precauzionale, in seguito a un episodio di forte alterazione e disorientamento. I soccorritori, intervenuti nell’abitazione, avevano descritto una condizione di difficoltà nella comunicazione, con la donna capace di esprimersi solo a tratti. “Si esprimeva soltanto a monosillabi”, hanno riferito alcune fonti operative, sottolineando la necessità di un intervento rapido ma non emergenza chirurgica.

La vicenda si è conclusa con un quadro clinico stabilizzato e il successivo rientro a casa, mentre restano affidate alle ricostruzioni ufficiali delle forze dell’ordine e dei soccorritori intervenuti le dinamiche precise dell’accaduto.