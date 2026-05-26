Un momento delicato per Belen Rodriguez. La showgirl è stata esclusa dalla conduzione dell’Isola dei Famosi e non avrebbe reagito bene. Dopo un presunto incidente che le è costato una denuncia è arrivato un ricovero, con voci che parlano di TSO. Cosa sta succedendo?

Belen Rodriguez esclusa dall’Isola dei Famosi: la reazione e l’incidente

Belen Rodriguez, pochi giorni fa, ha ricevuto delle brutte notizie per quanto riguarda il lavoro. Secondo alcune indiscrezioni circolate poco tempo fa, sembrava che la showgirl fosse già stata scelta per condurre la nuove edizione dell’Isola dei Famosi. Un sogno che sarebbe sfumato in fretta, perché secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Chi, non sarà lei la scelta ufficiale per la conduzione del reality. Una notizia che Belen avrebbe preso male.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la showgirl ci sarebbe rimasta molto male. “La sua reazione è stata devastante e grave. In primis, a livello umano, lacrime e voglia di mollare tutto. Lacrime per il lavoro sfumato definitivamente (anche se noi lo avevamo scritto lo scorso 22 aprile) e per il periodo “no”” ha scritto Parpiglia. Il giornalista ha raccontato che la reazione di Belen sarebbe stata davvero esplosiva. Nello stesso giorno sarebbe anche rimasta coinvolta in un incidente in auto, per poi scappare senza prestare soccorso. Questo avrebbe fatto scattare una denuncia per omissione di soccorso. Alcuni testimoni avrebbero visto il Suv urtare diversi veicoli parcheggiati in due momenti diversi, in tanti avrebbero riconosciuto Belen Rodriguez alla guida, scattando anche diverse fotografie. La polizia locale sta effettuando le indagini, ma per il momento non ci sono ulteriori notizie.

Belen Rodriguez in ospedale: cosa è successo?

Dopo solo due giorni, Belen Rodriguez sarebbe stata soccorsa nella sua abitazione. I residenti avrebbero sentito delle urla e dei forti rumori provenire dal suo appartamento. Chiedeva aiuto, urlava “aiutatemi“, così hanno chiamato i soccorsi. La showgirl si sarebbe chiusa in casa a chiave, per questo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia, che ha anche fermato la circolazione nella strada per agevolare i soccorsi. Secondo quanto riportato, Belen avrebbe poi aperto spontaneamente la porta quando ha capito che i pompieri l’avrebbero buttata giù per entrare.

Le persone che l’hanno vista in quella circostanza hanno raccontato che era in un forte stato di agitazione. La showgirl è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, in codice giallo. Sono immediatamente circolate voci che parlano di un presunto TSO, ma per il momento non ci sono state conferme di quanto accaduto. Non è la prima volta che Belen Rodriguez attraversa momenti delicati e non ha mai nascosto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione.