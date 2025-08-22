La segnalazione su Mario Cusitore di Uomini e Donne e Lucia di Temptation Island

Il mondo di Uomini e Donne continua a intrecciarsi con quello di Temptation Island. Questa volta i protagonisti della storia, dopo la recente indiscrezione su Valerio e Ary, chi sono? Nella serata di ieri, Mario Cusitore, ex cavaliere discusso del dating show, è stato avvistato a Ischia con Lucia, protagonista dell’ultima edizione del reality delle tentazioni.

A lanciare l’indiscrezione è stato ancora una volta Lorenzo Pugnaloni, che ha ricevuto una segnalazione sui movimenti dei due partecipanti dei programmi Mediaset citati. In una sua storia Instagram, ha scritto:

“I drammi Temptation Island non sono finiti. Alcune ragazze mi hanno riferito di aver visto Lucia e Mario Cusitore (di UeD) ieri a Ischia, in un bar/discoteca. Chi li ha visti mi informa che lui avrebbe scherzato con lei facendo un po’ il piacione. Come se volesse a tutti i costi creare un inciucio. Ma chi li ha visti mi informa anche di aver sentito Lucia dirgli di no e che non voleva in nessun modo dargli corda, dicendo che lei ha già ‘i suoi problemi’ da risolvere.”

La scena, secondo la ricostruzione, si sarebbe fatta ancora più interessante quando Mario avrebbe fatto una battuta su Rosario, sostenendo che sarebbe tornato da Lucia. A quel punto pare che lei avrebbe mostrato alcune chat con il suo ex, mentre il cavaliere insisteva chiedendo alla fidanzata di Temptation Island: “Ma tu lo ami?”

Dopo la conversazione, i due si sarebbero spostati dalla consolle a un bar vicino e poi in un altro locale. In quest’ultimo, Mario avrebbe conversato con la zia di Lucia, coetanea di lui, mentre Lucia sarebbe rimasta in disparte.

Per ora nessuna conferma dai diretti interessati, che hanno preferito il silenzio, ma le voci alimentano nuove curiosità tra i fan sia di Uomini e Donne che di Temptation Island. Il pubblico resta in attesa di chiarimenti….