Belen Rodriguez ha raccontato cosa le è accaduto dopo essersi sottoposta al vaccino: la reazione di Bassetti non si è fatta attendere.

Belen Rodriguez ha deciso di raccontare pubblicamente quello che ha vissuto dopo essersi sottoposta al vaccino. La risposta del medico Matteo Bassetti non si è fatta attendere ed è scoppiata una polemica per le parole della showgirl argentina.

Belen Rodriguez parla del vaccino: la reazione di Bassetti

Matteo Bassetti non ci sta e non perde l’occasione di intervenire dopo il racconto di Belen Rodriguez. Il medico ha insistito sul fatto che solo gli esperti dovrebbero parlare degli effetti dei vaccini e delle malattie, perché possono basarsi su dati scientifici. L’infettivologo vuole evitare che vengano trasmessi messaggi ambigui, che possano generare dubbi o incertezza di fronte a decisioni importanti, come l’adesione ai percorsi di prevenzione.

Matteo Bassetti ha voluto sottolineare che i personaggi particolarmente seguiti dal pubblico, proprio come Belen Rodriguez, non dovrebbero affrontare argomenti che non conoscono in modo approfondito, perché per via dei social l’impatto sulle persone potrebbe rivelarsi molto forte. Questo potrebbe portare a interpretazioni contrastanti o sbagliate riguardo argomenti delicati e importanti, come la salute.

Belen Rodriguez ha fatto arrabbiare Matteo Bassetti: cosa è successo?

Belen Rodriguez ha scatenato la reazione di Matteo Bassetti dopo aver parlato apertamente e pubblicamente di come si sentiva dopo aver effettuato il vaccino. La showgirl ha raccontato ai follower di essere rimasta tre giorni a letto, immobile, con la febbre molto alta e una tosse forte. “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…” sono state le parole di Belen Rodriguez, che ha voluto condividere la sua esperienza sui social. Il suo racconto, visto il riscontro social che ha sempre avuto la showgirl, è arrivato a moltissime persone, per questo l’infettivologo ha voluto precisare che non bisogna parlare di argomenti di cui non si è esperti.

“Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questioni sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi” ha risposto Matteo Bassetti, come riportato dall’AdnKronos, aggiungendo che se la showgirl si stesse riferendo al vaccino anti-Covid, sarebbe un’uscita particolarmente infelice. Secondo il medico, infatti, il siero contro il Covid avrebbe cambiato la vita di tutti in meglio. La preoccupazione di Matteo Bassetti è che si possano diffondere delle idee contraddittorie e dei messaggi errati su un argomento così delicato.