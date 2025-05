A distanza di pochi giorni dalla finale di Amici 24, Luk3 fa un’emozionante dedica social ad Alessia e fa sognare tutti i fan della coppia.

La dedica di Luk3 per Alessia

Uno dei protagonisti di Amici 24 è stato senza dubbio Luk3. In questi mesi infatti il giovane artista ha saputo conquistare il cuore del pubblico e con la sua musica ha fatto cantare e ballare tutti quanti. Poche settimane fa però l’allievo di Lorella Cuccarini è stato eliminato dalla scuola. Ha così dovuto dire addio al programma, tornando alla sua vita di sempre. Ciò nonostante il cantante non ha smesso di dedicarsi alla sua musica e proprio in questi giorni ha iniziato a spoilerare il suo nuovo singolo estivo, che vedrà la luce tra pochi giorni.

Domenica 18 maggio nel mentre si svolgerà la finale di Amici 24 e dopo la fine della trasmissione finalmente Luca avrà modo di riabbracciare Alessia, con la quale ha iniziato una storia d’amore. Proprio di recente, nel corso di un’intervista a Verissimo, il cantante ha parlato della relazione con la ballerina e in merito ha affermato: “È la prima volta che sono così innamorato. Sento la sua mancanza e so che vale lo stesso anche per lei. Spero di vederla vincere. Sono sicuro che fuori potremmo continuare a conoscerci. Io andrò alle sue gare e lei verrà ai miei concerti. Ci aspetta tutta un’estate insieme”.

In attesa della finale di Amici 24, in queste ore propio Luk3 ha fatto una speciale dedica social ad Alessia. Condividendo due immagini insieme alla ballerina, il cantante ha affermato: “Anche se sei particolare…non potrei mai lasciarti andare se quando sei con me hai gli occhi così lucidi”. E ancora il giovane artista ha aggiunto: “Un’estate di te ai miei concerti e io alle tue gare”.

Naturalmente la dedica di Luca per Alessia non è passata inosservata e ha fatto sognare i fan della coppia.