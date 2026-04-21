Brigitte Nielsen è tornata al centro dell’attenzione mediatica grazie alla sua intervista a Belve, dove ha ripercorso i momenti più intensi e controversi della sua vita privata e professionale. Tra relazioni turbolente, successi internazionali e fragilità personali, l’interesse del pubblico si concentra anche sul suo patrimonio, costruito nel corso di una carriera tra moda, cinema e televisione che ha reso Brigitte Nielsen una delle figure più riconoscibili dello spettacolo internazionale.

Moda, cinema e vita privata di Brigitte Nielsen: successi, fragilità e rinascite

Prima di diventare un volto noto del cinema, Brigitte Nielsen nasce il 15 luglio 1963 a Rødovre, in Danimarca, e inizia la carriera da modella alla fine degli anni ’70. Grazie al suo aspetto perfettamente in linea con i canoni estetici dell’epoca, lavora con stilisti come Gianni Versace, Giorgio Armani e Ferré, muovendosi tra New York, Milano e Parigi. Il successo la porta anche sul grande schermo con film come Yado, che segna l’inizio della sua notorietà internazionale.

Durante la promozione proprio di Yado incontra Stallone, che la vuole con sé in Rocky IV e Cobra, dando avvio anche alla loro relazione e al successivo matrimonio celebrato a Beverly Hills. Alterna televisione e musica: nel 1987 conduce Festival con Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, pubblica l’album Everybody Tells a Story, e nel 1992 torna in TV al Festival di Sanremo con Baudo, Milly Carlucci e Alba Parietti. Nel 1999 è inviata a La sai l’ultima?, mentre nel 2016 partecipa alla versione tedesca de L’isola dei famosi e conduce Il contadino cerca moglie.

La vita privata è intensa e complessa: si sposa cinque volte e ha cinque figli. Dal primo matrimonio con Kasper Winding nasce Julian. Successivamente ha una relazione con Arnold Schwarzenegger durante le riprese di Red Sonja nel 1985. Dal matrimonio con Stallone divorzia nel 1987. In seguito ha un figlio, Killian, con il giocatore Mark Gastineau, due figli, Raul Jr e Douglas, con Raoul Meyer, e nel 2006 sposa Mattia Dessì, con cui ha la figlia Frida, nata nel 2018. Annuncia la nascita della figlia Frida a 54 anni, spiegando a People: “Quando ho incontrato Mattia Dessì abbiamo deciso insieme di congelare gli ovuli per il nostro futuro insieme. Un figlio a 54 anni? Capisco che le persone possano essere scettiche. Ma è la mia vita. E poi quanti uomini hanno figli a 60 e 70 anni e nessuno dice nulla?“. E aggiunge: “A 54 anni ho voluto essere nuovamente mamma ed è fisiologico che io abbia dei grandi doveri verso la mia piccola, devo fare tutto il possibile per farla crescere in un contesto protetto“.

Brigitte Nielsen a Belve: tra Hollywood, Stallone e il lato oscuro del successo

L’icona della bellezza degli anni ’80 arriva nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai2, e ripercorre senza filtri la sua storia con Sylvester Stallone, offrendo un racconto duro e diretto del loro matrimonio lampo, durato 19 mesi. Brigitte Nielsen descrive quel periodo come traumatico fin dall’inizio: “Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare“. L’attrice parla di una relazione segnata da controllo e violenza psicologica e fisica, definendo l’ex marito “molto cattivo, psicologicamente e fisicamente“. Il legame con la star di Rocky e Rambo avrebbe avuto conseguenze anche sulla sua carriera: “Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse“. Nielsen accenna inoltre a segreti rimasti irrisolti per vincoli contrattuali: “Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto…”.

Nel racconto emergono anche episodi più leggeri ma emblematici, come la lite con Madonna: “Continuava a pestarmi i piedi. L’ho guardata, questa miniatura di Madonna, e le ho dato una spinta“. Dietro il glamour di Hollywood si nasconde anche il racconto di una donna che parla apertamente di dipendenze e momenti di crisi, fino a un tentativo di suicidio nel 2003, attribuito a un periodo di forte instabilità emotiva e a un rapporto tossico definito “devastante“: “Mi aveva fatto il lavaggio del cervello. Sai, come l’ISIS. Non ero più me stessa“.

Brigitte Nielsen, a quanto ammonta il suo patrimonio?

Secondo le indiscrezioni riportate da Cine Net Worth, nel 2025 il patrimonio netto di Brigitte Nielsen sarebbe stimato intorno ai 40 milioni di dollari. Una cifra che rispecchierebbe una carriera costruita tra cinema, moda e televisione, oltre a diverse esperienze nel mondo del reality e a iniziative imprenditoriali sviluppate nel corso degli anni. Tra i suoi asset figurerebbero anche varie proprietà immobiliari tra Stati Uniti ed Europa, oltre a una collezione di auto di lusso. Anche il suo guardaroba, composto da capi e accessori firmati di fascia alta, contribuirebbe a delineare il suo stile di vita.

Di segno diverso è invece la stima fornita da CitiMuzik, secondo cui il patrimonio netto di Brigitte Nielsen si aggirerebbe attorno ai 600 mila dollari. In questo caso, il dato viene interpretato come il risultato di una lunga carriera nell’industria dell’intrattenimento, caratterizzata da grande versatilità: dalla moda al cinema, passando per la musica e la televisione, con un percorso segnato da continui cambi di ruolo e capacità di reinventarsi nel tempo.