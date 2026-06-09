Attimi di paura per il celebre Dj e produttore discografico olandese Afrojack, nonché marito della cantante italiana Elettra Lamborghini, il quale è stato vittima di un brutto incidente stradale, nel quale ha davvero visto la morte in faccia. I dettagli di quanto accaduto.

Paura per Afrojack: “Fortunato a essere qui”

Nick Van de Wall, noto come Afrojack, è stato vittima di un brutto incidente stradale. Il marito della celebre cantante Elettra Lamborghini ha condiviso quanto accaduto con i suoi tanti fan con un post su Instagram, sottolineando quanto sia stato fortunato a uscire praticamente (e miracolosamente) illeso dall’incidente: “A volte la vita mi manda un promemoria di quanto io sia fortunato di essere qui. Benedetto dalla mia famiglia, dai miei amici e dal fatto stesso di respirare. Grazie per l’avvertimento, grazie per questa vita, adesso andiamo a prenderci e altra musica.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nick (@afrojack)

Brutto incidente per Afrojack: un palo sfonda il parabrezza

Il marito di Elettra Lamborghini, Afrojack, è rimasto vittima di un terribile incidente stradale, dal quale è uscito fortunatamente illeso. Il Dj e produttore discografico ha condiviso quanto accaduto sui propri canali social, ringraziando anche l’amico Nick Fuso, che era al volante, per essere riuscito a mantenere il controllo della vettura (un SUV Bentley Bentayga) e a non schiantarsi. Al momento la dinamica dell’incidente non è chiara, nel post condiviso da Afrojack si vede l’immagine dell’auto con il parabrezza rotto, colpito a quanto si apprende da un palo di alluminio. Il dj e il suo amico Nick Fuso hanno davvero rischiato grosso, in quanto le conseguenze dell’impatto col palo di alluminio potevano essere davvero gravi. Il sinistro è avvenuto durante le tappe della celebre Gumball 3000, il rally non competitivo e blindatissimo riservato a influencer e celebrità, che in questo 2026 ha visto sfilare oltre cento supercar da Miami a Città del Messico. Nonostante l’incidente, i due sono comunque riusciti a completare la corsa sino al traguardo finale.

Afrojack dopo l’incidente: le parole per la moglie Elettra Lamborghini

Se l’è vista brutta Afrojack, ma fortunatamente sia lui che Nick Fuso sono usciti illesi dall’incidente stradale in cui sono stati coinvolti. Sui social non sono mancate le dolci parole del Dj e produttore discografico nei confronti della moglie Elettra Lamborghini: “Un grande grazie a mia moglie per essere sempre stata lì per me anche nei momenti più spaventosi.” La coppia sta insieme dal 2018, con il matrimonio che si è celebrato il 26 settembre del 2020 a Villa Balbiano sul Lago di Como, organizzato dal noto wedding planner Enzo Miccio. I due sono sempre sembrati inseparabili, tanto che a oggi sono considerati una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo.