Nelle ultime ore Milano è tornata al centro della cronaca per una vicenda che ha attirato forte attenzione mediatica e investigativa e che coinvolge Belen Rodriguez. Secondo le prime ricostruzioni, la showgirl sarebbe legata a due distinti incidenti avvenuti nel traffico cittadino, con danni a diversi veicoli e alcune persone rimaste lievemente ferite. Gli accertamenti in corso puntano a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità, soprattutto in relazione all’ipotesi di mancata sosta dopo gli impatti.

Due incidenti in pochi minuti nel centro di Milano: le accuse nei confronti di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez risulta al centro di una ricostruzione ancora in fase di verifica che riguarda due presunti incidenti stradali avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro nel centro di Milano. Il primo episodio sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, zona Arco della Pace, dove il SUV Land Rover Defender avrebbe urtato un’auto in sosta, danneggiandone lo specchietto laterale. Secondo quanto riportato da Milano Today, il mezzo non si sarebbe fermato, proseguendo la marcia senza un controllo immediato dei danni o dei veicoli coinvolti.

Pochi minuti dopo, in via San Marco, la dinamica sarebbe diventata più complessa. In questo secondo impatto sarebbero stati coinvolti uno scooter e più auto parcheggiate. Il motociclo, in particolare, sarebbe stato colpito in modo da provocare la caduta del conducente, mentre altri veicoli avrebbero riportato danni alla carrozzeria. Alcune testimonianze parlano di una scena concitata, con traffico rallentato e passanti che si sarebbero fermati per prestare aiuto.

Belen Rodriguez e gli incidenti a Milano: indagini della Polizia locale tra video, foto e testimonianze

Un elemento su cui si concentra l’attenzione degli investigatori riguarderebbe la continuità tra i due episodi: gli inquirenti stanno cercando di capire se si tratti di una singola condotta di guida proseguita senza interruzioni oppure di eventi separati. La Polizia locale starebbe infatti incrociando le testimonianze con eventuali immagini di videosorveglianza presenti lungo il tragitto, oltre a fotografie scattate da passanti che avrebbero immortalato il veicolo e la conducente.

Particolare rilievo viene dato al comportamento successivo agli impatti. In base alla normativa stradale, il conducente coinvolto in un incidente ha l’obbligo di fermarsi, verificare le condizioni delle persone coinvolte e fornire i propri dati identificativi. Proprio l’eventuale mancata osservanza di questi passaggi è al centro dell’ipotesi investigativa, che potrebbe configurare il reato di omissione di soccorso, qualora venissero confermati gli elementi raccolti. Gli accertamenti includono anche la valutazione dei danni ai veicoli e la compatibilità tra le dichiarazioni dei testimoni e la posizione dei mezzi al momento dell’impatto. Questo tipo di analisi serve a stabilire con maggiore precisione la dinamica e l’eventuale velocità del SUV nei tratti urbani interessati.

Provoca due incidenti e non si ferma: Belen Rodriguez rischia la denuncia per omissione di soccorso

Le persone rimaste coinvolte nel secondo episodio sarebbero state assistite sul posto e successivamente sottoposte a controlli medici, con diagnosi di lesioni lievi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver riconosciuto senza esitazione Belen Rodriguez alla guida, contribuendo così alla prima identificazione informale del veicolo coinvolto. Le indagini proseguono con la raccolta e l’analisi di tutte le fonti disponibili: testimonianze dirette, materiale fotografico e possibili registrazioni di telecamere pubbliche e private.

Nel frattempo, la vicenda rimane sotto osservazione da parte degli organi giudiziari in attesa della chiusura delle verifiche preliminari, che determineranno se procedere o meno con una formale comunicazione di notizia di reato alla Procura di Milano.