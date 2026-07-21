Massimo Ceccherini è riuscito a chiudere una complessa vicenda economica che lo ha accompagnato negli ultimi anni. L’attore e regista toscano ha ottenuto dal Tribunale di Firenze il via libera a una procedura che gli consentirà di estinguere i debiti accumulati, stimati in circa 1 milione e 400mila euro. Decisivo, in questa operazione, è stato l’aiuto di un amico rimasto anonimo, che ha versato 300mila euro per permettere all’artista di accedere al cosiddetto “concordato minore con assuntore”. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la situazione debitoria di Ceccherini era legata principalmente alla ludopatia, una dipendenza per la quale l’attore ha intrapreso un percorso terapeutico presso il SerD di Pistoia. La procedura è stata omologata dal giudice Cristian Soscia, della quinta sezione civile del Tribunale di Firenze, dopo il consenso espresso da tutti i creditori coinvolti.

Cancellato il debito di Massimo Ceccherini: il piano approvato dal Tribunale

Il concordato minore con assuntore è uno strumento previsto dalla normativa italiana per consentire alle persone in stato di sovraindebitamento di riorganizzare la propria posizione economica attraverso il sostegno di un soggetto terzo. Nel caso di Massimo Ceccherini, il contributo dell’amico anonimo è risultato determinante.

I 300mila euro versati saranno utilizzati per soddisfare gran parte dei creditori, mentre una parte del debito nei confronti dell’Erario verrà saldata attraverso un piano di pagamento rateale. L’attore verserà infatti 500 euro al mese per quattro anni, completando così il percorso previsto dall’accordo approvato dal Tribunale. La procedura consentirà di chiudere una situazione economica che aveva raggiunto cifre molto elevate, tra esposizioni verso istituti di credito e debiti fiscali.

Debito di Massimo Ceccherini: la ludopatia riconosciuta come origine della crisi

Nella decisione del Tribunale ha avuto un peso importante anche la documentazione sanitaria relativa alla ludopatia dell’attore. Il giudice ha infatti ritenuto che la situazione di sovraindebitamento non fosse stata determinata da malafede, frode o colpa grave, ma fosse la conseguenza di una condizione clinica che aveva compromesso la capacità di Ceccherini di gestire in modo consapevole le proprie scelte economiche. Un altro elemento considerato favorevolmente è stato il percorso di cura intrapreso presso il SerD di Pistoia, sostenuto anche dalla compagna dell’attore. Secondo quanto emerso, Ceccherini avrebbe dimostrato la volontà concreta di affrontare la propria dipendenza e di ricostruire gradualmente la propria stabilità personale ed economica.

Con l’omologazione del concordato, per l’attore si apre ora una nuova fase. Dopo anni segnati dalle difficoltà finanziarie, il piano approvato dal Tribunale rappresenta un’opportunità per ripartire, sostenuto sia dal percorso terapeutico sia dall’aiuto ricevuto da una persona che ha scelto di restare nell’anonimato.