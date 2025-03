Apprezzata ballerina, attrice e showgirl italiana, Angela Melillo è un volto molto apprezzato dello spettacolo italiano. Conosciamola in questa scheda riassuntiva con tutte le info: dall’età, all’altezza, per passare alla vita privata e carriera, fino a dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Angela Melillo

Nome e Cognome: Angela Melillo

Data di nascita: 20 giugno 1967

Luogo di Nascita: Roma

Età: 57 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 50 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Showgirl, attrice e ballerina

Fidanzato: Angela è impegnata con l’avvocato Cesare San Mauro

Figli: Angela ha una figlia di nome

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram:@angelmelillo

Angela Melillo età, altezza e biografia

Ecco alcuni cenni della biografia della showgirl. Partiamo con il dirvi che è nata a Roma, il 20 giugno 1967, sotto il segno dei gemelli. Dunque quanti anni ha Angela Melillo? L’attrice ha 57 anni.

Tra le altre informazioni sappiamo l’altezza dell’attrice, che corrisponde a 1 metro e 70 centimetri, mentre il peso è pari a 50 kg.

Della biografia della Melillo si potrebbe ancora dire che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano. Negli anni ha avuto modo di lavorare sia in Rai che in Mediaset nelle vesti di ballerina, ma anche di attrice (ha avuto diversi ruoli anche a cinema e teatro) o ancora come conduttrice. Ma ciò lo approfondiremo in seguito facendo il punto per quel che riguarda la sua carriera.

Adesso concentriamoci sulla vita privata di Angela Melillo…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata e della famiglia di Angela Melillo? Purtroppo le informazioni sono davvero molto poche e le notizie sono davvero scarse.

Tra le poche cose che conosciamo c’è il matrimonio celebrato il 3 luglio 2006 con il ristoratore Ezio Bastianelli. La relazione purtroppo è durata appena 7 anni, quando poi si sono separati. La coppia due anni dopo le nozze (il 30 maggio 2008) ha avuto una figlia di nome Mia.

Ad oggi sappiamo che Angela Melillo si è rifatta una famiglia e sta vivendo una nuova storia d’amore. Il suo compagno èl’avvocato Cesare San Mauro. I due vivono insieme a Roma.

Dove seguire Angela Melillo: Instagram e social

Se volete restare aggiornati e in contatto con Angela Melillo, c’è la possibilità di seguirla mediante i suoi profili social.

La concorrente de L’Isola dei Famosi ha un account ufficiale su Instagram, ma detiene anche una pagina Facebook con un elevato numero di seguaci ed è presente anche su Twitter.

In tutte le piattaforme condivide tutto ciò che la riguarda, ma anche pensieri. Racconta tanto della sua vita privata e oltre a selfie e immagine tratte da shooting fotografici, troviamo anche ricordi del passato o scatti insieme ad amici e familiari. Angela posa spesso anche con gli amici a quattro zampe.

Cosa conosciamo della sua carriera?

La carriera

Angela Melillo ha dato il via la sua carriera nel 1991 come ballerina. Una delle prime esperienze è arrivata con il TG delle vacanze, nel ruolo di soubrette e questa le ha aperto le porte ad ottenere un post a Il Bagaglino. A seguire ha condotto Scherzi a parte insieme a Teo Teocolo e Gene Gnocchi.

Tra il 1994 e il 1997 è stata anche protagonista de Beato tra le donne, programma di Paolo Bonolis, dove ha svolto il ruolo di ‘spintarella’. E ancora tra gli altri ricordiamo Alle due su Rai Uno, insieme all’indimenticabile Paolo Limiti.

Angela Melillo ha anche avuto il piacere di recitare in alcune fiction: La casa delle beffe, Love Bugs, La palestra, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa

Fino a che nel 2014 non abbiamo visto Angela a La talpa per poi dedicarsi al teatro e nel 2021 si trova invece nel cast de L’Isola dei Famosi.

Come abbiamo scritto, per l’appunto, Angela Melillo in passato ha partecipato ad un noto reality: La Talpa…

La Talpa

L’Isola dei Famosi non è il primo adventure show che vede protagonista la Melillo. Già in passato, infatti, la showgirl ha avuto a che fare con trasmissioni di questo tipo.

Era il 2004 quando Angela Melillo ha deciso di partecipare a La Talpa, amato reality show, condotto da Paola Perego. L’attrice in quell’edizione riuscì a conquistare la vittoria finale.

Nel seguente reality ha conosciuto vari volti del mondo dello spettacolo e tra essi ha fatto amicizia con Samantha de Grenet (che abbiamo invece visto tra i concorrenti del GF Vip 5). Con lei, ancora oggi, conserva un rapporto davvero molto speciale.

Isola dei Famosi

Nel 2021 Angela Melillo ha partecipato alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, vinta da Awed.

Angela Melillo a Ne vedremo delle belle

Dopo L’Isola dei Famosi Angela Melillo ha ricevuto la chiamata di Carlo Conti per il nuovo programma di Rai 1 del 2025, dal titolo Ne vedremo delle belle.

Nella giuria della trasmissione: Christian De Sica, Frank Matano e Mara Venier.

Il cast di Ne vedremo delle belle

Protagonista del cast di Ne vedremo delle belle, chi sono tutte le concorrenti insieme ad Angela? Ecco l’elenco completo con le partecipanti:

Adriana Volpe, Angela Melillo, Carmen Russo, Laura Freddi, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini e Veronica Maya.