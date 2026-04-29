Suo padre è Sebastiano Somma, sua madre Morgana Forcella e lei è nel cast della sesta stagione della popolare serie Rai: tutta l’intervista in edicola su Novella 2000.

Ci sono figli d’arte che si ritrovano su un binario già tracciato, e poi ci sono quelli come Cartisia Somma, che scelgono il proprio futuro in autonomia. Nel suo caso, la recitazione non è soltanto una questione di DNA, ma una decisione presa presto, prestissimo. Suo padre è Sebastiano Somma, sua madre Morgana Forcella: entrambi attori, non l’hanno mai condizionata. Mai ostacolata, mai favorita.

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Mare Fuori 6, l’ascesa di Cartisia Somma nei panni di Sharon

«Ho respirato polvere di palcoscenico fin dalla tenera età e mi sono innamorata follemente di questo lavoro. (…) So di avere un cognome che è importante e stimato, e la mia voglia è quella di onorare quel cognome nella maniera migliore possibile. Voglio mantenere alte le aspettative sul cognome che porto», racconta Cartisia Somma nel cartaceo in edicola di Novella 2000.

La figlia d’arte è Sharon nella sesta stagione di Mare Fuori 6, in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 29 aprile e per leggere l’articolo completo potete andare in edicola o avere la vostra copia digitale a metà prezzo cliccate QUI

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