Puntata ricca a Igorà. La piazza social di Rai Radio1. Oggi, martedì 28 aprile 2026, nel programma radiofonico di Igor Righetti tante le tematiche affrontate: da come “vendere casa nell’era digitale”, con il fondatore e presidente della rete Casaè, Antonio Pasca, al “boom dell’intelligenza artificiale per la longevità”, insieme il Ceo di Longevia, Natale Di Filippo, passando per i social che “riscrivono il divismo” con il direttore di Novella 2000, Luca Burini.

Novella 2000, il direttore Luca Burini ospite di Righetti a Igorà

Nella puntata di Igorà su Radio1 anche Luca Burini, nuovo direttore di Novella 2000. che tocca la quotidianità delle donne e il modo migliore per iniziare questa nuova era non poteva che essere parlare di occupazione, violenze, maternità e rappresentanza con le Signore della politica, una rappresentante per partito», ha sottolineato il giornalista, spiegando la nuova linea editoriale del cartaceo, con un restyling che include anche la grafica e il colore della rivista.

Quando e dove vedere Igorà

Igorà, La piazza social è in onda in diretta su Rai Radio 1 e su RaiPlaySound dal lunedì al giovedì alle 15, ideato e condotto dal giornalista Igor Righetti, voce storica di Radio Rai, con la partecipazione dell’influencer e social media manager con oltre un milione di follower sui social Lorenzo Castellucci, voce della generazione Zeta, assieme a Byron, il bassotto pet influencer con 240 mila follower su Instagram, protagonista di quello che è il primo programma radiofonico pet friendly con la regia è di Nino Giuliano.

Per ascoltare questa e tutte le altre puntate e gli interventi a Igorà insieme a Igor Righetti il link è QUI.