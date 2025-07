Simona Ventura ha voluto scrivere una dedica social al marito a un anno esatto dalla loro unione in matrimonio. Ecco le dolci parole.

La dedica di Simona Ventura

Un anno fa, il 6 luglio 2024, Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati e si sono giurati amore eterno. Le loro promesse hanno fatto commuovere tutti i presenti alla cerimonia e qui di seguito vi riportiamo le parole della conduttrice:

“Ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita ci siamo presi per mano e mi hai portato fuori dalle sabbie mobili dove mi ero impantanata.

Ma ti amo perché non c’è ostacolo che non riusciamo a superare insieme e ti amo perché anche se sai che non ho mai letto un tuo libro non me lo fai pesare”.

Oggi, a distanza di un anno, Simona Ventura torna sui social per scrivere una dolcissima dedica al compagno. Pubblicando alcune foto e alcuni video delle nozze ha scritto:

“Amore mio, oggi un anno fa diventavamo marito e moglie. Esattamente il 6 luglio se l’aveste dimenticato. Quella è stata una giornata meravigliosa, circondata da tanto amore e affetto di chi ci vuole bene. Una splendida tappa della nostra vita insieme. Buon anniversario. Ti amo”.

Un discorso che ha sciolto i cuori dei fan e degli amici famosi della coppia. Tanti i commenti sotto il post tra cui spiccano quelli di Rossella Erra, Fausto Leali, Paola Caruso e altri ancora. Siamo certi che anche Giovanni abbia provato una grande gioia nel leggere tali parole. Anche noi di Novella 2000 ci uniamo al coro e facciamo i nostri più sinceri auguri alla coppia.