“Sono felice”, Natalia Paragoni torna a parlare della malattia: i progressi

Natalia Paragoni torna a sorridere dopo mesi difficili segnati dalla diagnosi di linfoma di Hodgkin arrivata durante la gravidanza della seconda figlia. Nel giorno del terzo compleanno di Ginevra, l’influencer ha condiviso sui social i progressi della terapia, spiegando che le cure per combattere la malattia stanno dando risultati positivi.

Natalia Paragoni festeggia i progressi della terapia nel giorno del compleanno della figlia Ginevra

Una giornata di emozioni contrastanti per Natalia Paragoni, che ha scelto il terzo compleanno della figlia Ginevra per condividere con i suoi follower una notizia positiva sul percorso medico che sta affrontando. L’influencer, 28 anni, ha raccontato sui social i miglioramenti ottenuti dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin arrivata durante l’ottavo mese della gravidanza della seconda figlia Beatrice. “Bisogna festeggiare, però non è finita”, ha spiegato in un video pubblicato su TikTok, sottolineando come la terapia stia dando risultati incoraggianti.

La giornata è stata dedicata alla primogenita, nata dall’amore con il dj Andrea Zelletta, con una festa organizzata insieme a parenti e amici. Tra gli scatti condivisi sui social, Paragoni ha mostrato un ritratto di famiglia con il compagno accanto alla piccola Ginevra e con Beatrice tra le braccia della mamma. Per la bambina una torta ispirata al film d’animazione “Frozen”, scelta per rendere ancora più speciale il momento. “Auguri alla mia Ginny, il mio amore più grande. Vorrei che il tempo si fermasse”, ha scritto l’influencer, raccontando la gioia di poter vivere questo traguardo insieme alle sue bambine.

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Il linfoma scoperto durante la seconda gravidanza e il percorso di cure di Natalia Paragoni

Il periodo vissuto da Natalia Paragoni negli ultimi mesi è stato segnato da una diagnosi difficile: un linfoma di Hodgkin, una malattia che interessa il sistema linfatico, scoperto quando era all’ottavo mese di gravidanza della seconda figlia Beatrice, nata lo scorso 5 maggio. All’inizio di giugno aveva raccontato il momento in cui la sua vita è cambiata: “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita”. La nascita della bambina, che avrebbe dovuto rappresentare solo un momento di felicità, è stata accompagnata dalla paura e dall’incertezza legata alla malattia.

Dopo il parto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato il trattamento chemioterapico, continuando a raccontare il suo percorso attraverso i social. “Vi porterò in tutta questa esperienza”, aveva scritto, spiegando di voler continuare a vivere la quotidianità tra famiglia, lavoro e momenti di difficoltà.

“Sono felice”, Natalia Paragoni torna a parlare della malattia: i progressi

Le ultime notizie condivise da Paragoni hanno portato un messaggio di speranza. L’influencer ha spiegato che gli esami hanno evidenziato una significativa riduzione della massa tumorale: “La PET ha captato che c’è poca massa. Tutto si è sgonfiato”, ha raccontato con emozione. Poi ha aggiunto: “I due cosini che avevo all’interno si sono sgonfiati alla grande! La PET ha captato una luce di 2,5 al posto degli 11,7 che avevo all’inizio. Sono molto felice! La terapia sta funzionando”. Nonostante i progressi, il percorso non è ancora terminato. Paragoni dovrà proseguire con altre sedute di chemioterapia e sottoporsi a nuovi controlli nei prossimi mesi: “Adesso farò altre tre chemio, poi aspetterò settembre, farò un’altra PET e capiremo il da farsi”.

Il percorso di Natalia Paragoni, dunque, prosegue tra speranza e determinazione. I primi risultati delle cure rappresentano un importante passo avanti, ma l’influencer sa che la battaglia non è ancora conclusa e continuerà ad affrontarla con forza, circondata dall’affetto della famiglia e dal sostegno dei suoi follower. Le prossime verifiche mediche saranno fondamentali per valutare gli sviluppi della terapia e definire i prossimi passi.