Chi è Alessandro Badinelli de La Caserma? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Alessandro Badinelli, concorrente de La Caserma, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Alessandro Badinelli

Nome e Cognome: Alessandro Badinelli

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Sutri (in provincia di Viterbo)

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: impiegato in un fast food

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Alessandro non ha figli

Tatuaggi: Alessandro ha un tatuaggio sul petto

Profilo Instagram: @alessandro_badinelli

Età, biografia e altezza

Alessandro Badinelli vive a Sutri, in provincia di Viterbo, e la sua età è di 22 anni.

Tuttavia le informazioni in merito alla sua data di nascita, all’altezza e al peso non sono attualmente disponibili.

Alessandro de La Caserma, dopo la separazione dei genitori, vive con sua madre, sua nonna e suo fratello adottato. Tuttavia proprio con la mamma litiga frequentemente, per via del suo carattere e del suo comportamento, che lui stesso definisce “irrispettoso”.

Scopriamo le informazioni in merito alla vita privata di Alessandro Badinelli.

Vita privata

Della sua vita privata sappiamo che Alessandro Badinelli lavora fin dall’età di 14 anni. Dopo la terza media infatti il concorrente de La Caserma ha deciso di lasciare la scuola e di iniziare a lavorare, per avere una propria indipendenza economica.

Attualmente lavora in un fast food come impiegato.

Il suo sogno nel cassetto però è sfondare nella musica. Alessandro de La Caserma è infatti un rapper e scrive canzoni che tuttavia al momento non ha mai pubblicato.

Ma scopriamo ora dove poter seguire Alessandro Badinelli sui social e su Instagram.

Dove seguire Alessandro Badinelli: social e Instagram

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Alessandro Badinelli sui social, in particolare su Instagram.

Pur avendo un profilo aperto, il concorrente de La Caserma non è molto attivo sul social.

Attualmente è seguito da 1.274 follower, ma senza dubbio nelle prossime settimane la sua fama su Instagram accrescerà notevolmente.

Vediamo ora quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Alessandro a La Caserma.

Alessandro Badinelli a La Caserma

Mercoledì 27 gennaio 2021 parte su Rai 2 la prima edizione de La Caserma, dove alcuni ragazzi tra i 18 e i 25 anni si metteranno alla prova all’interno di una vera e propria caserma, in stile Prima Guerra Mondiale. Tra esercizi di ginnastica, allenamenti e prove di coraggio le giornate dei protagonisti saranno intense e di certo ne vedremo delle belle. Tra i concorrenti ci sarà anche Alessandro Badinelli, pronto a mettersi alla prova con questa nuova esperienza.

Ma perché Alessandro ha deciso di prendere parte a La Caserma? Come svela lui stesso, Badinelli ha voluto a tutti i costo partecipare al reality di Rai 2 perché vede l’avventura militare come un’esperienza formativa per la sua vita futura.

Come se la caverà all’interno del programma?

In attesa di scoprirlo vediamo chi sono gli altri concorrenti de La Caserma oltre ad Alessandro Badinelli.

I concorrenti de La Caserma

Oltre ad Alessandro Badinelli ci sono ben altri 20 concorrenti a partecipare alla prima edizione de La Caserma. Al momento però sono stati resi noti i nomi solo dei primi 12 protagonisti del programma. I restanti 9 volti della trasmissione li scopriremo infatti solo nel corso della seconda puntata.

Ecco i nomi dei concorrenti:

Scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sul percorso di Alessandro Badinelli a La Caserma.

Il percorso di Alessandro a La Caserma

Il percorso di Alessandro Badinelli a La Caserma inizia ufficialmente mercoledì 27 gennaio 2021.

Il ragazzo riuscirà a resistere alle dure e severe norme del programma? Non resta che attendere per scoprire il suo cammino.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.