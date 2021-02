Chi è Erika Mattina de La Caserma? Età, fidanzata e Instagram

Tra i concorrenti della prima edizione del reality di Rai 2, La Caserma c’è Erika Mattina. Scopriamo tutte le news su di lei: età, fidanzata, l’esperienza a Furore e dove seguirla su Instagram e Tik Tok.

Chi è Erika Mattina

Nome e Cognome: Erika Mattina

Data di nascita: 21 luglio 1997

Luogo di Nascita: Brugherio

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attivista LGBTQ+ e scrittrice

Fidanzata: Erika è fidanzata con Martina Tammaro

Figli: Erika non ha figli

Tatuaggi: sul braccio destro ha un cuore con una riga a modi elettrocardiogramma

Profilo Instagram: @leperledegliomofobi

Erika Mattina età, biografia e altezza

Cosa conosciamo circa la biografia di Erika Mattina? La giovane attivista LGBTQ+ è nata a Brugherio, comune della provincia di Monza e della Brianza, il 21 luglio 1997, sotto il segno del Cancro. L’età di Erika è di 23 anni.

Non abbiamo alcuna informazione, invece, per quel che riguarda altezza o peso, ma sappiamo invece che ha un tatuaggio sul braccio destro, come specificato nella scheda riassuntiva poco sopra.

Vita privata: la fidanzata Martina

Scopriamo qualcosa in più circa la sua vita privata. Di Erika Mattina sappiamo che ha fatto coming out a 19 anni e già si frequentava con la sua fidanzata, Martina. Si sono conosciute il 29 maggio del 2017, quando entrambe hanno partecipato ad una trasmissione televisiva, come vedremo. Sia per Erika che per Martina non è stato semplice, tanto che in quel periodo in molti si sono allontanati da loro:

“Non è stato semplice dirlo ai miei”, ha rivelato Erika, che ha poi aggiunto di non sentire i suoi familiari da un po’ di tempo. E ancora: “La cosa positiva, comunque, è che ho Martina. È con lei che passerò il resto della mia vita. Poi più in là se ci sarà modo di far capire alla gente che questa è una cosa normale, altrimenti amen, la vita è la mia”.

Attualmente vive ad Arone proprio insieme a Martina Tammaro e alla famiglia di quest’ultima.

Carriera

Erika Mattina ha conseguito la Laurea triennale di giurisprudenza, in Scienze dei servizi giuridici a Milano.

Sappiamo, come detto nelle righe precedenti, che si è fatta conoscere insieme alla sua fidanzata per difendere i diritti del mondo arcobaleno. Da qui poi la pubblicazione del libro, il successo che sta delineando la sua giovane carriera e nel 2021 la nuova esperienza televisiva con La Caserma.

Non tutti sanno, ma Erika Mattina l’abbiamo già vista un po’ di tempo fa in TV…

Furore

Nel 2017 Erika Mattina è stata figurante nella trasmissione televisiva ‘Furore’ ed è proprio lì che ha conosciuto Martina, la sua fidanzata.

A fare il primo passo che le ha portate ad innamorarsi è stata proprio quest’ultima. La Tammaro ha raccontato pubblicamente la loro storia su Wattpad, Me lo prometti? (che potete trovare qui).

Le due hanno pian piano avuto modo di farsi conoscere, partecipando ad altri programmi con Forum, Striscia La Notizia e Dritto e Rovescio nel 2020. Qui hanno rilasciato la loro testimonianza e hanno sensibilizzato il pubblico sulla lotta all’omofobia. Un bel messaggio, il loro, che è sicuramente uno stimolo per tutti coloro hanno vissuto e vivono la loro stessa situazione.

Il libro ‘Le perle degli omofobi’

Erika Mattina e la sua fidanzata Martina Tammaro hanno scritto un libro “Le perle degli omofobi” (si chiama così anche la loro pagina Instagram), dove raccontano nel modo più leggero possibile, tutta la fatica che si fa ancora oggi per poter vivere una storia d’amore senza alcun tipo di discriminazioni.

Martina e Erika sono un grande esempio d’amore per tantissimi giovani e sono davvero tanto stimate dal loro pubblico. Sognano di poter trascorrere tutta la vita insieme e noi non possiamo che augurarle il meglio.

Dove seguire Erika Mattina: Instagram e Tik Tok

C’è la possibilità di seguire Erika Mattina su Instagram e social vari? La risposta è sì. La concorrente de La Caserma infatti detiene un profilo di coppia insieme alla sua fidanzata Martina, @leperledegliomofobi (che conta ben 73,5 mila follower. Entrambe in precedenza avevano un account privato, che hanno deciso di fondere in un’unica pagina.

La pagina è stata aperta nel 2019, dopo un episodio che si è verificato nel 2018, quando le due hanno pubblicato una foto di un loro bacio, che ha purtroppo ricevuto innumerevoli insulti. Da qui l’idea di rispondere, a modo loro:

“Noi, totalmente ignare di quello che sarebbe potuto accadere, abbiamo accettato. Una volta pubblicata però siamo state ricoperte di insulti. Saranno stati almeno 700″ – ha spiegato Martina, la fidanzata di Erika.

Così hanno deciso di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno, bensì manifestare pubblicamente il loro amore e replicare ai vari attacchi in modo molto elegante ed ironico.

Le due ragazze potete trovarle anche su Tik Tok (cliccando qui).

Come dicevamo Erika fa parte del cast de La Caserma…

Erika Mattina a La Caserma

Composto di sei puntate, La Caserma è il nuovo reality di Rai 2 con data d’inizio il 27 gennaio 2021. Qui tra i partecipanti, come dicevamo, c’è anche Erika Mattina. Esattamente come accaduto a Il Collegio, anche in questo caso, ogni concorrente ha registrato un video di presentazione.

“Sono Erika, ho 23 anni, vengo da Brugherio, anche se vivo ad Arone insieme alla mia ragazza e alla sua famiglia. Sono una ragazza molto timida, ciò non significa però che mi faccia mettere i piedi in testa e sono molto sportiva. Sono attivista per i diritti della comunità LGBTQ+. Insieme combattiamo sui social l’omofobia, attraverso l’ironia”

Erika ha continuato a spiegare che la cosa più difficile di un’esperienza come quella de La Caserma sarà stare lontana dalla sua fidanzata Martina.

I concorrenti de La Caserma

In totale sono 21 i partecipanti de La Caserma (al momento ne conosciamo solo 12), anche se c’è da precisare che entreranno nel reality a scaglioni. Ambientato nel 1917 a Levico Terme (Trento) ognuno di loro dovrà sottoporsi alle rigide regole che prevedeva il periodo, tra allenamenti, prove di coraggio ed esercizi.

L’età dei giovani si aggira tra i 18 e i 25 anni. Tra essi c’è qualche volto che conosciamo mediante i social o grazie proprio alla TV. Ma scopriamo insieme il cast al completo, partendo dalle ragazze:

Tra i ragazzi, invece compaiono i nomi di:

Tra gli altri concorrenti, arrivati il 3 febbraio, insieme a Erika Mattina:

Gli Istruttori de La Caserma

Sebbene si tratti di un reality, La Caserma deve in qualche modo rispecchiare la realtà e dunque ecco anche l’elenco degli istruttori che seguiranno i 21 concorrenti:

Renato Daretti (istruttore capo)

(istruttore capo) Germano Capriotti

Simone Cadamuro

Salvatore Rossi

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Il percorso di Erika Mattina a La Caserma

La Caserma prende il via il 27 gennaio 2021 e qui conosceremo meglio il personaggio di Erika Mattina. Come se la caverà e riuscirà a reggere alle rigide regole de docu-reality?

In attesa di scoprirlo facciamo a Erika il nostro miglior in bocca al lupo!

