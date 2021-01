Conosciamo meglio il concorrente de La Caserma, George Ciupilan: l’età, la fidanzata, l’esperienza a Il Collegio e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è George Ciupilan

Nome e Cognome: George Ciupilan

Data di nascita: è del 2002

Luogo di Nascita: Stella (in provincia di Savona)

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: influencer e personaggio televisivo

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: George non ha figli

Tatuaggi: George non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @georgeciupilan

George Ciupilan età, biografia e altezza

Cosa conosciamo della biografia di George Ciupilan? Il ragazzo è nato nel 2002 (non sappiamo la data completa) e ha 18 anni di età. Arriva dalla provincia di Savona. Non abbiamo informazioni circa altezza o peso.

Ciupilan è di origini rumene. È giunto in Italia quando aveva appena 8 anni. Inizialmente ha trovato delle difficoltà ad ambientarsi con la nostra lingua, ma pian piano ha superato anche questo ostacolo, grazie anche al suo carattere espansivo.

Ha frequentato l’Istituto tecnico per geometri Boselli Alberti. Oggi però non siamo in grado di dirvi se ha o meno conseguito il diploma, dato che non è nemmeno un grande amante dello studio.

Vita privata: George ha una fidanzata?

Della vita privata di George Ciupilan non conosciamo tantissimo, ma pare sia un grande amante della palestra e ami tanto farsi notare dalle ragazze. Lui stesso, infatti, ha dichiarato di avere grande successo con loro.

Emerge poi un altro dettaglio che il ragazzo ha raccontato quando ha partecipato a Il Collegio:

“Non ho avuto mia madre vicino fino agli otto anni, quindi la prima volta che l’ho vista ho detto: ‘Ma è davvero mia madre?’. Quando ho bisogno di lei c’è, ed è bellissimo”.

Durante Il Collegio ha conosciuto Roberta Zacchero e si è perdutamente innamorato di lei. La loro storia, però, si è conclusa nel 2020.

Ad oggi non abbiamo informazioni circa la vita sentimentale di George, dunque crediamo che al momento sia single. Nemmeno dai profili social traspare alcuna informazione.

Dove seguire George Ciupilan: Instagram e social

C’è modo di seguire George Ciupilan nelle piattaforme social? Il giovane influencer detiene un profilo ufficiale Instagram (per altro autenticato) che conta oltre 560 mila follower. Qui il ragazzo pubblica tantissimi scatti, molti di essi tratti da servizi fotografici.

C’è da dire però che, nonostante la popolarità, l’account al momento conta appena 13 post pubblicati.

Intanto George Ciupilan è famosissimo anche su Tik Tok, dove conta oltre 1 milione di follower. Tra l’altro detiene anche un canale YouTube.

George però non è così sconosciuto e in passato l’abbiamo visto come protagonista a Il Collegio. Ecco quanto segue…

George Ciupilan: da Il Collegio a La Caserma

Nel 2019 George Ciupilan ha preso parte alla quarta edizione de Il Collegio dove ha dato modo di farsi conoscere al grande pubblico di Rai 2. Adesso ci riprova con La Caserma a partire dal 27 gennaio 2021. Qui dovrà rispettare le regole militari rigide del periodo.

Prima dell’inizio della trasmissione, il giovane influencer ha dichiarato quanto segue nella clip di presentazione:

“Sono George, ho 18 anni e sono di Savona. Sono molto molto egocentrico. Ho fatto Il Collegio dunque ho acquisito così un po’ di visibilità e quindi qualche ragazza. Diciamo che non vado pazzo per lo studio. Mi piace l’attività fisica da matti. Faccio 4 ore di palestra al giorno. In un gruppo tendo ad essere sempre un leader”.

E sempre a proposito dell’avventura a La Caserma ha aggiunto: “Dalla vita militare mi aspetto tanta serietà, ho un po’ paura, diciamo. Poi se non erro in un contesto militare la maggior parte sono uomini e non sono tanto abituato a circondarmi di figure maschili”.

Ma torniamo alla sua esperienza del 2021 a La Caserma e conosciamo insieme tutti gli altri protagonisti del programma di Rai 2.

I concorrenti de La Caserma

Contiamo in tutti 21 partecipanti de La Caserma (al momento ne conosciamo solo 12), ma faranno il loro ingresso in due puntate distinte. Il docu-reality è ambientato nel 1917 a Levico Terme (Trento).

L’età delle giovani reclute si aggira tra i 18 e il 25 anni. Ognuno sarà sottoposto alle dure regole che prevedeva il periodo. Faranno allenamenti, prove di coraggio ed esercizi. Tra essi c’è qualche volto che conosciamo mediante i social o grazie proprio alla TV, come Erika o George.

Conosciamo dunque insieme il cast al completo, partendo dalle ragazze:

Tra i ragazzi, invece compaiono i nomi dei seguenti protagonisti:

Gli Istruttori de La Caserma

La Caserma deve rispecchiare quanto più possibile la realtà e quindi è necessaria anche la presenza di punti di riferimento per i ragazzi e il loro percorso. Ecco anche l’elenco degli istruttori che seguiranno passo passo i 21 concorrenti:

Renato Daretti (istruttore capo)

(istruttore capo) Germano Capriotti

Simone Cadamuro

Salvatore Rossi

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Il percorso di George Ciupilan a La Caserma

Il 27 gennaio prende il via la prima edizione de La Caserma. Dopo Il Collegio, a distanza di due anni, per George si ripresenta un’altra grande occasione. Come se la caverà in questo contesto? Attendiamo news per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

