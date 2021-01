Chi è Martina Albertoni de La Caserma? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Martina Albertoni, concorrente de La Caserma, dall’età, alla vita privata, il lavoro e dove seguirla su Instagram.

Chi è Martina Albertoni

Nome e Cognome: Martina Albertoni

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Castelfranco di Sopra (provincia di Arezzo)

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: lavora nell’agriturismo di famiglia

Fidanzato: Martina non è fidanzata

Figli: Martina non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @martina.albertoni

Martina Albertoni età, biografia e altezza

Conosciamo meglio chi è Martina Albertoni, concorrente del nuovo docu-reality di Rai 2 La Caserma. Martina viena da Castelfranco di Sopra, un piccolo paese in provincia di Arezzo. Ha 19 anni di età, ma non sappiamo la sua data di nascita precisa. Vi possiamo però dire, grazie ai social, che è del segno zodiacale dei Gemelli, quindi è nata tra maggio e giugno. Non abbiamo invece informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Martina vive con i suoi genitori e lavora nell’agriturismo di famiglia nel Chianti. Questo lavoro le piace molto, è felice di aiutare i genitori e, parlando varie lingue, può occuparsi della clientela. Il suo sogno, però, è quello di lavorare sulle navi da crociera.

Scoèpriamo qualcosa in più sulla sua vita privata…

Vita privata

Martina Albertoni si definisce una “campagnola di nome e di fatto”. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, odia giudicare ed essere giudicata. Ammette di essere dicordinata e ritardataria. I suoi genitori dicono che è un po’ spendacciona.

Ha un debole per le divise, che siano militari o dei luoghi di lavoro, tipo receptionist. E, come lei stessa dice, adora i “belloni” che le indossano.

Ma scopriamo ora dove poter seguire Albertoni sui social e su Instagram.

Dove seguire Martina Albertoni: social e Instagram

Adesso che conosciamo meglio Martina Albertoni, è possibile seguirla sui social network? La risposta è ovviamente sì. Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che vanta al momento poco più di 2 mila follower.

Sul suo account troviamo tanti selfie sia da sola che con le amiche. In generale mostra tutta la sua semplicità e la sua simpatia.

Dal social notiamo il suo amore per la città di Firenze e per le crociere. Una delle sue citazioni preferite è “Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai“.

Vediamo ora quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Martina a La Caserma.

Martina Albertoni a La Caserma

Mercoledì 27 gennaio 2021 parte su Rai 2 la prima edizione de La Caserma, dove alcuni ragazzi tra i 18 e i 25 anni si metteranno alla prova all’interno di una vera e propria caserma, in stile Prima Guerra Mondiale. Tra esercizi di ginnastica, allenamenti e prove di coraggio le giornate dei protagonisti saranno intense e di certo ne vedremo delle belle. Tra i concorrenti ci sarà anche Martina Albertoni, pronta a mettersi alla prova con questa nuova esperienza.

Nel video di presentazione, Martina ha detto di partecipare a questo nuovo docu-reality perché è sempre disordinata e ritardataria, quindi spera che l’esperienza militare possa aiutarla a diventare più precisa. Inoltre è affascinata dalle divise e soprattutto dai “belloni” che la indossano. E ha detto di essere pronta.

Vediamo adesso chi sono gli altri concorrenti de La Caserma oltre a Martina Albertoni.

I concorrenti de La Caserma

Oltre a Martina Albertoni ci sono altri 20 concorrenti a partecipare alla prima edizione de La Caserma. Al momento però sono stati resi noti i nomi solo dei primi 13 protagonisti del programma. I restanti 8 volti della trasmissione li scopriremo infatti solo nel corso della seconda puntata.

Ecco i nomi dei concorrenti:

I ragazzi saranno seguiti da cinque istruttori professionisti: Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo e Salvatore Rossi. Il tutto si svolgerà sotto l’occhio vigile di un irremovibile istruttore capo: Renato Daretti.

Ma vediamo l’esperienza di Albertoni nel programma.

Il percorso di Martina a La Caserma

Il percorso di Martina Albertoni a La Caserma inizia ufficialmente mercoledì 27 gennaio 2021.

La ragazza riuscirà a resistere alle dure e severe norme del programma? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

