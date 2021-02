Chi è Antonio Gennarelli de La Caserma? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Antonio Gennarelli, concorrente de La Caserma, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Antonio Gennarelli

Età, biografia e altezza

Antonio Gennarelli nasce nel 2001 a Cercola, in provincia di Napoli, dove attualmente vive.

La sua età è di 19 anni.

Non sappiamo tuttavia le informazioni circa la data esatta, o quanto riguarda la sua altezza e il suo peso.

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla vita privata di Antonio Gennarelli de La Caserma.

Vita privata

Della vita privata di Antonio Gennarelli sappiamo che il concorrente de La Caserma vive con la sua famiglia, ed ha due sorelle e un fratello, coi quali condivide la stanza.

Antonio ha lasciato la scuola prima di ottenere il diploma e attualmente lavora occasionalmente con i suoi genitori. Gennarelli pratica anche il parkour e il suo sogno è quello di diventare un soldato.

Tra le sue passioni troviamo anche il disegno, gli anime e i manga.

Ma scopriamo ora dove poter seguire Antonio de La Caserma sui social e su Instagram.

Dove seguire Antonio Gennarelli: social e Instagram

In molti si chiedono dove poter seguire Antonio Gennarelli sui social e in particolare su Instagram.

Il concorrente de La Caserma ha naturalmente una pagina attiva, che attualmente vanta poco più di mille follower.

Senza dubbio nelle prossime settimane, con la partenza del reality, Antonio potrebbe accrescere la sua popolarità su Instagram.

Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Antonio Gennarelli a La Caserma.

Antonio Gennarelli a La Caserma

Il 27 gennaio 2021 parte ufficialmente su Rai 2 la prima edizione de La Caserma, attesissima dal grande pubblico. Al reality partecipano ben 21 ragazzi tra i 18 e i 25 anni, che dovranno vivere in una vera caserma ai tempi della Prima Guerra Mondiale. I concorrenti dovranno sottostare a dure e severe norme e sottoporsi a numerosi allenamenti fisici. Tra i protagonisti del programma c’è anche Antonio Gennarelli, già pronto a mettersi in gioco con questa nuova avventura.

Ma perché il giovane partenopeo ha deciso di prendere parte al reality di Rai 2? A svelarlo è lui in persona nel suo video di presentazione. Antonio infatti vuole vivere una nuova esperienza e allontanarsi per la prima volta in vita sua da casa. Queste le sue dichiarazioni:

“Voglio aprirmi, voglio capire il mondo e voglio vedere come le persone intorno a me come sono”.

Come se la caverà Antonio Gennarelli a La Caserma? In attesa di scoprirlo, facciamo anche la conoscenza degli altri concorrenti del reality.

I concorrenti de La Caserma

Oltre ad Antonio Gennarelli ci sono ben altri 20 concorrenti a partecipare alla prima edizione de La Caserma. Al momento però sono stati resi noti i nomi solo dei primi 12 protagonisti del programma. I restanti 9 volti della trasmissione li scopriremo infatti solo nel corso della seconda puntata.

Ecco i nomi dei concorrenti:

Ecco gli altri concorrenti entrati in data 3 febbraio:

Scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sul percorso di Antonio Gennarelli a La Caserma.

Il percorso di Antonio a La Caserma

Il percorso di Antonio Gennarelli a La Caserma inizia ufficialmente mercoledì 27 gennaio 2021. Cosa accadrà durante questa esperienza e come si relazionerà al programma di Rai 2?

Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

