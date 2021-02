Chi è Omar Hussain de La Caserma? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Omar Hussain, concorrente de La Caserma, dall’età, alla vita privata, le origini e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Omar Hussain

Omar Hussain età, biografia e altezza

Conosciamo meglio chi è Omar Hussain, concorrente del nuovo docu-reality di Rai 2 La Caserma. Omar è italo-pakistano, è nato nel 1997 e ha 23 anni di età. Non abbiamo informazioni circa la sua data di nascita precisa e nemmeno sul suo segno zodiacale. Non sappiamo nemmeno la sua altezza e il suo peso.

Abita a Massa e Cozzile, un paese in provincia di Pistoia, con sua madre e i suoi nonni. Omar studia Fisica all’Università di Pisa e sogna di diventare astronauta. Inoltre appartiene al Mensa, cioè a quel 2% della popolazione mondiale con il più alto Quoziente Intellettivo.

Vediamo qualcosa in più sulla sua vita privata…

Vita privata

Come detto, Omar Hussain abita con la madre e i nonni. Dopo il divorzio dei suoi genitori, ha interrotto bruscamente il rapporto con suo padre. In generale è una persona molto riservata e quindi non sappiamo molto circa la sua vita privata.

Ama la lettura, gli scacchi, il pianoforte e la musica. Ma allo stesso tempo svolge anche attività fisica. Per lui “sapere è potere” ed è una persona molto curiosa. Non gli piacciono particolarmente le persone superficiali e coloro comunque che giudicano e non si informano e, anzi, fanno vanto della propria ignoranza.

Ma scopriamo ora dove poter seguire Hussain sui social e su Instagram.

Dove seguire Omar Hussain: social e Instagram

Adesso che conosciamo meglio Omar Hussain, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì. Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che vanta al momento poco più di mille follower.

Non è molto attivo sui social, infatti il suo account non ha molti post e foto. Si capisce, quindi, che è una persona molto riservata.

Da esso, comunque, possiamo capire che Omar è anche un grande amate dell’arte e delle mostre.

Vediamo ora quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Omar a La Caserma.

Omar Hussain a La Caserma

Mercoledì 27 gennaio 2021 parte su Rai 2 la prima edizione de La Caserma, dove alcuni ragazzi tra i 18 e i 25 anni si metteranno alla prova all’interno di una vera e propria caserma, in stile Prima Guerra Mondiale. Tra esercizi di ginnastica, allenamenti e prove di coraggio le giornate dei protagonisti saranno intense e di certo ne vedremo delle belle. Tra i concorrenti ci sarà anche Omar Hussain, pronto a mettersi alla prova con questa nuova esperienza.

Nel video di presentazione, Omar dice che dall’esperienza militare vorrebbe acquisire la costanza e la disciplina. E crede che queste caratteristiche sarebbero davvero utili e funzionali per realizzare il suo grande sogno che, come abbiamo detto, è quello di diventare astronauta. Tra l’altro anche il nonno pensa che possa davvero fargli bene fare il militare.

Vediamo adesso chi sono gli altri concorrenti de La Caserma oltre a Omar Hussain.

I concorrenti de La Caserma

Oltre a Omar Hussain ci sono altri 20 concorrenti a partecipare alla prima edizione de La Caserma. Al momento però sono stati resi noti i nomi solo dei primi 13 protagonisti del programma. I restanti 8 volti della trasmissione li scopriremo infatti solo nel corso della seconda puntata.

Ecco i nomi dei concorrenti:

Tra gli altri concorrenti, dal 3 febbraio:

I ragazzi saranno seguiti da cinque istruttori professionisti: Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo e Salvatore Rossi. Il tutto si svolgerà sotto l’occhio vigile di un irremovibile istruttore capo: Renato Daretti.

Ma vediamo l’esperienza di Hussain nel programma.

Il percorso di Omar a La Caserma

Il percorso di Omar Hussain a La Caserma inizia ufficialmente mercoledì 27 gennaio 2021.

Il ragazzo riuscirà a resistere alle dure e severe norme del programma? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

