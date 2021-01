Chi è Linda Mauri de La Caserma? Età e Instagram

Tutte le news e curiosità su Linda Mauri, concorrente de La Caserma: l’età, la vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Linda Mauri

Nome e Cognome: Linda Mauri

Data di nascita: 1998

Luogo di Nascita: Nova Milanese (Monza)

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non dsponibile

Professione: modella

Fidanzato: Linda non è fidanzata

Figli: Linda non ha figli

Tatuaggi: Linda ha un piccolo fulmine sul polso sinistro e uno x in mezzo al petto (fonte chiecosa)

Profilo Instagram: @lindamauri_

Linda Mauri età, biografia e altezza

Ecco alcuni tratti della biografia di Linda Mauri. La concorrente de La Caserma è nata a Nova Milanese (Monza) nel 1998. Non abbiamo info sulla data completa, ma possiamo comunque dirvi che la sua età dunque è di 22 anni.

Purtroppo non abbiamo grandi informazioni circa peso e altezza, ma sappiamo ha dei tatuaggi: un piccolo fulmine sul polso sinistro e uno anche in mezzo al petto.

Vita privata

Della vita privata di Linda Mauri non si hanno grandi informazioni, ma possiamo dirvi che, come dichiarato dalla sua clip di presentazione per La Caserma di essere una ragazza molto solare ed espansiva.

Nemmeno mediante i social emergono grandi notizie circa la sua vita. Non sappiamo se è fidanzata, dunque crediamo che al momento sia single. Ha ammesso, però, di piacere molto ai ragazzi.

È amante della palestra e cura in modo maniacale il suo corpo attraverso l’esercizio fisico, tra acrobatica aerea e pole dance.

Dove seguire Linda Mauri: Instagram e social

C’è modo di seguire Linda Mauri sui social? La risposta è sì. La concorrente de La Caserma ha un profilo Instagram supportato da oltre 18 mila follower.

Qui condivide tantissimi scatti tratti da shooting fotografici, anche se al momento il suo profilo è

Scoperto dunque come tenersi aggiornati via social con Linda Mauri, scopriamo qualcosa in più in merito alla sua partecipazione a La Caserma…

Linda Mauri a La Caserma

Un nuovo docu-reality è pronto a tenerci compagnia nel 2021. Si tratta de La Caserma, su Rai 2, dove giovani si metteranno alla prova con delle dure regole. Tra i partecipanti compare anche il nome di Linda Mauri, una bella ragazza dalla forte personalità. Ecco cos’ha raccontato prima del suo ingresso nel programma:

“Mi chiamo Linda, ho 22 anni e pratico acrobatica aerea. Della pole dance mi piace la carica che mi trasmette e l’adrenalina. Sono una persona molto solare e molto espansiva. I ragazzi mi cercano e comunque faccio abbastanza colpo, diciamo”.

Ha raccontato Linda nella clip di presentazione. La Mauri ha sostenuto che i suoi genitori la supportano in questa esperienza a La Caserma, ma al contempo suo papà è un po’ scettico. Quest’ultimo infatti è intervenuto sottolineando come, secondo lui, sarebbe meglio se trovasse un lavoro. E ancora riguardo al suo modo di essere ha detto:

“Non penso di essere più forte di un uomo, ma però posso comunque batterlo con il cervello e con la furbizia e trovare una via oltre alla forza”.

Insomma Linda Mauri è davvero molto determinata a farsi valere e non si sente inferiore a nessuno.

I concorrenti de La Caserma

In tutto sono 21 i partecipanti de La Caserma (al momento ne conosciamo solo 12), anche se poi entreranno in due volte. Il programma è ambientato nel 1917 a Levico Terme (Trento) e tutti dovranno sottoporsi alle rigide regole che prevedeva il periodo: si parla di allenamenti, prove di coraggio ed esercizi.

L’età dei giovani si aggira tra i 18 e i 25 anni. Tra essi c’è qualche volto che conosciamo attraverso i social o grazie proprio alla TV. Ma scopriamo insieme il cast al completo, partendo dalle ragazze:

Tra i ragazzi, invece compaiono i nomi di:

Gli istruttori de La Caserma

Sebbene si tratti di un reality, La Caserma deve in qualche modo rispecchiare la realtà e dunque ecco anche l’elenco degli istruttori che seguiranno i 21 concorrenti:

Renato Daretti (istruttore capo)

(istruttore capo) Germano Capriotti

Simone Cadamuro

Salvatore Rossi

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Il percorso di Linda Mauri a La Caserma

La Caserma ha come data d’inizio il 27 gennaio 2021 su Rai 2. Qui conosceremo meglio il personaggio di Linda Mauri. Riuscirà a superare le difficoltà e le regole rigide militari? Vi terremo aggiornati passo passo sul suo percorso, previsto i sei puntate totali.

(IN AGGIORNAMENTO)

