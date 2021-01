Chi è Naomi Akano de La Caserma? Età, Instagram e Tik Tok

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Naomi Akano, concorrente de La Caserma, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla su Instagram e Tik Tok.

Chi è Naomi Akano

Nome e Cognome: Naomi Akano

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Nigeria

Città di residenza: Modena

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa e youtuber

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Naomi non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @naomiakano

Canale Youtube: Naomi Akano

Profilo Tik Tok: @naomiakano

Naomi Akano età, biografia e altezza

Conosciamo meglio chi è Naomi Akano, una delle concorrenti del docu-reality di Rai2 La Caserma. Naomi ha 19 anni di età ed è nata in Nigeria, ma all’età di 2 anni si è trasferita in Italia e adesso abita a Modena. Per quanto riguarda la sua data di nascita non ne siamo a conoscenza e quindi di conseguenza nemmeno il segno zodiacale. Non conosciamo neppure l’altezza e il peso.

Da ragazzina, come lei stessa ha raccontato, è stata vittima di bullismo per il colore della pelle. A scuola si è ritrovata ad essere l’unica ragazza nera e così quando passava per i corridoi sentiva molti commenti e vedeva certi sguardi che l’hanno fatta sentire a disagio. Questo però l’ha portata ad aprire un canale Youtube in cui ha ritrovato la vera sé e ciò la fa stare davvero bene.

Scopriamo qualcosa di più della sua vita privata…

Vita privata

Parlando della vita privata di Naomi Akano, la ragazza è legatissima a sua madre, è tutto per lei. C’è stato un momento in cui la signora faceva addirittura tre lavori per non far mancare nulla a sua figlia.

La madre e il padre hanno fatto molti sacrifici per lei e per darle tutto. Per questo motivo vorrebbe ripagarli per tutto quello che ha fatto per lei, creandosi una indipendenza economica.

Ma scopriamo ora dove poter seguire Akano sui social e su Instagram.

Dove seguire Naomi Akano: social e Instagram

Adesso che conosciamo meglio Naomi Akano, è possibile seguirla sui social network? La risposta è ovviamente sì. Come vi abbiamo già detto, la ragazza ha aperto un canale Youtube che ha ben 164 mila iscritti. Qui lei mostra tutta se stessa e i video che carica di solito sono scherzi che magari fa ai suoi genitori o ai compagni di classe.

Naomi può essere seguita anche su Instagram, il cui profilo ha oltre 66 mila follower. Qui troviamo principalmente selfie e promozioni di marchi.

Infine la ragazza ha anche un canale Tik Tok con quasi 9 mila follower. Si tratta del nuovo canale, quindi se ancora non la seguite lì fatelo.

Vediamo ora quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Naomi a La Caserma.

Naomi Akano a La Caserma

Mercoledì 27 gennaio 2021 parte su Rai 2 la prima edizione de La Caserma, dove alcuni ragazzi tra i 18 e i 25 anni si metteranno alla prova all’interno di una vera e propria caserma, in stile Prima Guerra Mondiale. Tra esercizi di ginnastica, allenamenti e prove di coraggio le giornate dei protagonisti saranno intense e di certo ne vedremo delle belle. Tra i concorrenti ci sarà anche Naomi Akano, pronta a mettersi alla prova con questa nuova esperienza.

Come lei stessa ha detto nel video di presentazione, partecipa al programma per i suoi genitori, soprattutto per sua madre. Ha infatti dichiarato che tutto quello che fa, lo fa per loro. Vorrebbe trovare un’indipendenza economica per non pesare più sulla famiglia e ripagare i genitori di tutti i sacrifici che hanno fatto per lei.

Vediamo adesso chi sono gli altri concorrenti de La Caserma oltre a Naomi Akano.

I concorrenti de La Caserma

Oltre a Naomi Akano ci sono altri 20 concorrenti a partecipare alla prima edizione de La Caserma. Al momento però sono stati resi noti i nomi solo dei primi 13 protagonisti del programma. I restanti 8 volti della trasmissione li scopriremo infatti solo nel corso della seconda puntata.

Ecco i nomi dei concorrenti:

I ragazzi saranno seguiti da cinque istruttori professionisti: Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo e Salvatore Rossi. Il tutto si svolgerà sotto l’occhio vigile di un irremovibile istruttore capo: Renato Daretti.

Ma vediamo l’esperienza di Akano nel programma.

Il percorso di Naomi a La Caserma

Il percorso di Naomi Akano a La Caserma inizia ufficialmente mercoledì 27 gennaio 2021.

La ragazza riuscirà a resistere alle dure e severe norme del programma? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.