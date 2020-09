Chi è Demet Özdemir, Sanem in Daydreamer: età, fidanzato e Instagram

1 Chi è Demet Özdemir: biografia e filmografia

Scopriamo meglio chi è Demet Özdemir, l’attrice turca interprete di Sanem nella serie TV Daydreamer Le ali del sogno. Nata a Izmit, in Turchia, il 26 febbraio 1992, ha 28 anni. Le sue origini sono però bulgare, infatti sua nonna è turca dalla Bulgaria (esiste una minoranza turca nella nazione) e si è poi trasferita in Turchia. Demet è la più piccola di tre fratelli (ha un fratello di nome Volkan e una sorella di nome Derya). I suoi genitori hanno divorziato quando aveva 7 anni e così con la madre e i fratelli si è trasferita a Istanbul.

Appassionata di danza sin da piccola, considerandola un’espressione per esprime al meglio se stessa, ha fatto di questa disciplina un lavoro. Demet, infatti, è stata ballerina per la cantante Bengü e poi si è unita la gruppo di ballerini per la band musicale Efes Kizlari. Ha anche partecipato al video musicale della canzone Ateş Et Ve Unut di Mustafa Sandal e a quello della canzone Hodri Meydan di Bengü.

Dopo le esperienze nella danza, Demet Özdemir si è buttata nella carrira di attrice. La sua prima audizione, ottenendo il ruolo, è stata per la serie del 2013 Sana Bir Sır Vereceğim dove ha interpretato il personaggio di Aylin. Nel 2014 ha vestito i panni di Ayla nella serie Kurt Seyit ve Şura, ambientata nel 1915. Nello stesso anno è stata Demet nel film Tut Sözünü.

Dopo vari ruoli importanti il grandissimo successo internazionale arriva con la serie Erkenci Kus (in onda in Turchia tra il 2018 e il 2019), dove interpreta Sanem accanto all’attore già noto in Italia Can Yaman. La serie, che in Italia porta il titolo di Daydreamer – Le ali del sogno, ha permesso a Demet ha ricevere il premio come Best Actress alla cerimonia di premiazione del Murex d’Or che si tiene ogni anno in Libano. Infine da dicembre 2019 l’attrice è la protagonista di Doğduğun Ev Kaderindir accanto a İbrahim Çelikkol. La serie è andata in onda anche su TV8.

Ecco la filmografia completa di Demet:

Sana Bir Sir Verecegim (serie TV, 2013)

(serie TV, 2013) Kurt Seyit ve Sura (serie TV, 2014)

(serie TV, 2014) Tut Sözünü (film, 2015)

(film, 2015) Çilek Kokusu (serie TV, 2015)

(serie TV, 2015) No: 309 (serie TV, 2016/2017)

(serie TV, 2016/2017) Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (film, 2017)

(film, 2017) Daydreamer – Le ali del sogno (serie TV, 2018/2019)

(serie TV, 2018/2019) Evim (serie TV, 2019/2020)

Demet Özdemir ha avuto modo di mostrare anche le sue doti canore, infatti ha registrato la sigla della serie Sana Da Günaydın.