Chi è VOLPE de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

Chi è la Volpe, tra i personaggi e le maschere de Il Cantante Mascherato 2022? Tutte le teorie e gli indizi.

Gli indizi sulla maschera di Volpe

All’inizio, gli indizi sono stati rilasciati da Milly Carlucci ancora prima del debutto dello show. Ecco, infatti, cos’ha detto su di Volpe de Il Cantante Mascherato 2022: “Quale personaggio si potrà nascondere sotto una volpe pirata e all’arrembaggio?“.

La voce fuori campo, alla domanda della presentatrice, afferma: “Secondo me è lui“, lasciando intendere che poteva trattarsi di un uomo. Vediamo, adesso, le frasi pronunciate dalla maschera stessa nella sua clip di presentazione:

“L’anima mi assomiglia molto. Scattante, agile, furba, intelligente… Certo, preferisco essere più intelligente che furbo. Ma serve anche un po’ di furbizia nella vita. Sono un pirata, del resto. Questo è il mio castello. La mia vita è lì fuori, solcando le onde del mare.

Ogni volta che posso torno sempre qui dove ho le mie radici. Questo è il posto che sento come casa. Maschere ne ho indossate tante nella vita, più spesso per lavoro. […] Tante cose mi piacciono di me. Sono una Volpe molto vanitosa. Sono simpatico, brillante, astuto… Piuttosto bello.

Riconosco di avere un sacco di difetti. Credo molto nell’amicizia. Non sapete quante volte ci sono rimasto fregato. Là fuori è un mondo difficile. Se penso a tutte le cose che ho fatto mi sembra incredibile essere arrivato fino a qua. Non è stato sempre facile. Ho sempre creduto in me e non ho mai spento il fuoco della mia curiosità“.

Dopo gli indizi passiamo, ora, alle teorie per quanto riguarda l’identità della Volpe ne Il Cantante Mascherato 2022 Vediamo cosa dicono i giudici…

Volpe è Paolo Conticini?

Partiamo, quindi, subito con le teorie in merito alla maschera della Volpe a Il Cantante Mascherato 2022. Caterina Balivo, Arisa e Flavio Insinna pensano che si tratti di Paolo Conticini.

Avrebbe senso in quanto l’attore ha partecipato ha un’edizione di Tale e Quale Show e alla versione speciale, sotto forma di torneo, della trasmissione. Sappiamo, quindi, che sa imitare altre persone.

Sarà davvero così? Nel frattempo si fa strada un’altra teoria…

Volpe è Emanuele Filiberto di Savoia?

Secondo Francesco Facchinetti, invece, potrebbe trattarsi di Emanuele Filiberto di Savoia.

Anche in questo caso la teoria sulla Volpe de Il Cantante Mascherato non sarebbe da scartare. Nonostante il nobile non abbia mai preso parte a show che richiedessero doti d’imitazione, sa cantare.

Da ricordare, per esempio, la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2010.

Andiamo, adesso, a conoscere qualche dettaglio in più sulle maschere della nuova edizione…

Le maschere de Il Cantante Mascherato 2022

Andiamo a scoprire le maschere de Il Cantante Mascherato 2022. Titti i concorrenti e i personaggi dell’edizione, oltre a Volpe:

La terza edizione de Il Cantante Mascherato è cominciata l’11 febbraio 2022 e tra i personaggi abbiamo visto anche Volpe. Per il momento, come abbiamo già spiegato, abbiamo soltanto degli indizi per cercare di capire la sua identità. Le teorie sono tante.

Il percorso di Volpe

Il percorso di Volpe a Il cantante Mascherato 2022 ha inizio l’11 febbraio 2022. Chiunque si sta nascondendo dietro la maschera ha cantato “Zitti e Buoni” insieme alla gentile partecipazione dei Cugini di Campagna.

Il personaggio è riuscito a salvarsi e a passare alla puntata successiva. Vedremo come se la caverà in futuro.

Seconda Puntata: Sfida tra Volpe e Camaleonte, entrambi in duetto con Dodi Battaglia. Rispettivamente hanno cantato Tanta voglia di lei e Piccola Ketty.

Terza puntata: Per la terza puntata Volpe ha preparato Controvento e ha la sfida con Pastore maremmano. Ad accompagnare le due maschere è Arisa. (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.