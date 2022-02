Chi è MEDUSA de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

Conosciamo insieme chi è Medusa, la maschera de Il Cantante Mascherato. Scopriamo i vari indizi, teorie, il percorso fatto e chi si potrebbe nascondere dietro questo personaggio.

Gli indizi sulla maschera di Medusa

Prima di conoscere le varie teorie su chi è Medusa, andiamo a conoscere gli indizi su questa maschera de Il Cantante Mascherato. Nel video di presentazione ha raccontato al pubblico di Rai 1:

“Diciamo che nella mia vita ho indossato molte maschere e vissuto molte vite. Fondamentalmente sono una che si annoia, quindi mi piace trasformarmi. Una vita sola non mi basta. Tendenzialmente cerco di prendere dalle esperienze il meglio e poi me ne vado. Se c’è una cosa che mi spaventa? La routine! Devo assolutamente trasformarmi in qualcosa che mi diverta”.

A seguire Medusa ha detto: “Tutti mi conoscono con un’idea ben precisa di me che è vera, ma è vera solo in parte e ho scelto la medusa per cercare di tirare fuori il mio spirito ribelle e anche quello più sensuale. Attenzione perché per amore delle cose importanti posso diventare pericolosa e pungere!”.

E ancora a proposito di altri indizi, nella clip di presentazione Medusa a Il Cantante Mascherato ha raccontato:

“Nella vita ho imparato a difendermi da sola. Sono una donna single, che lavora e deve lottare di più per affermarsi. Diciamo che io non ho mai usato scorciatoie e amo molto la trasparenza. Di solito sono una che va controcorrente, nuoto in direzione opposta ed è un’arma di difesa che uso per coprire le mie insicurezze. Amo le sfide e mi piace vivere di avventura. La mia vita, in pratica, dev’essere come un film. Adoro far vibrare il mio cuore fino all’ultimo battito”.

Ha detto il personaggio che si nasconde dietro la maschera di Medusa a Il Cantante Mascherato con questi primi indizi. Vediamo ora quelle che sono tutte le teorie del web e degli investigatori dopo questa presentazione e esibizioni…

Medusa è Bianca Atzei?

Dopo la prima puntata sono tante le teorie sulla maschera di Medusa a Il Cantante Mascherato. Tra gli utenti del web e i giurati. In molti si sono sicuramente concentrati sul suo “graffiato” durante le esibizioni.

I giudici hanno fatto le loro ipotesi molto precise, facendo nomi e cognomi dei loro indiziati speciali.

Caterina Balivo sostiene che dietro il personaggio di Medusa si nasconde Bianca Atzei. Ma a quanto pare non è l’unico nome emerso.

Le teorie: Silvia Mezzanotte è Medusa?

Proseguiamo ora con Arisa. La cantante reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle la ritroviamo dietro al bancone dei giurati e anche lei ha rivelato chi, a suo parere, potrebbe nascondersi dietro alla maschera.

Secondo il pensiero di Arisa, Medusa è Silvia Mezzanotte.

Alba Parietti è Medusa?

Di diverso parere ancora il giudice de Il Cantante Mascherato, Flavio Insinna.

Il conduttore ha dato una diversa teoria e crede che, invece, dietro alla maschera di Medusa ci sia Alba Parietti.

A La Vita In Diretta la showgirl ha fatto sapere intanto che lei non è Aquila. Ma Alba Parietti sarà Medusa?

Bianca Guaccero è Medusa?

Ultima teoria a Il Cantante Mascherato su chi è Medusa, arriva da Francesco Facchinetti.

Dopo tre edizioni il giudice sostiene che sia sempre più difficile riconoscere chi si cela dietro ogni maschera e per lui Medusa è Bianca Guaccero. Scoperti indizi e teorie a seguire vediamo chi sono tutte le altre maschere de Il Cantante Mascherato.

Le maschere de Il Cantante Mascherato

Sono 12 le maschere presentate durante la terza edizione de Il Cantante Mascherato. Ognuna di esse, con delle caratteristiche differenti, giocherà per la vittoria finale.

Ecco l’elenco completo dei protagonisti:

Piano piano, al termine di ogni appuntamento, scopriremo i volti e chi si nasconde dietro ogni maschera de Il Cantante Mascherato. Nel mentre i dettagli sul percorso di Medusa…

Il percorso a Il Cantante Mascherato

Conosciamo nel dettaglio il percorso di Medusa a Il Cantante Mascherato? Di seguito tutti i dettagli.

1° puntata: La prima puntata d’esordio de Il Cantante Mascherato ha visto Medusa interpretare ‘L’importante è finire’, in duetto con Cristiano Malgioglio.

2° puntata: Durante la seconda puntata, invece, Medusa ha il compito di interpretare Zingara e sfidarsi con la maschera Soleluna, che canterà invece Testarda io. A duettare con entrambi i personaggi la grande Iva Zanicchi. (IN AGGIORNAMENTO)

