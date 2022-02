Chi è SOLELUNA de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

Andiamo a scoprire chi potrebbe esserci dietro la maschera di SoleLuna, protagonista de Il Cantante Mascherato 2022: tutti gli indizi e le teorie.

Gli indizi sulla maschera di SoleLuna

Uno dei protagonisti de Il Cantante Mascherato 2022 è SoleLuna. Ma chi è che si nasconde dietro la maschera? Proprio nel corso del suo video di presentazione, il concorrente ha dato degli indizi sulla sua identità. Queste le sue dichiarazioni:

“Io in vita mia non ho portato nessuna maschera, la maschera che porto adesso mi dà molta energia perché ho il sole. Il sole per me è tutto, non posso farne a meno, la Luna rappresenta l’incontro amoroso con il Sole. Mia madre non mi ha mai spinto, ha sempre voluto che andassi sempre più in là. Dove sono cresciuto lo spazio mi è sempre andato stretto. Ho osato dove nessuno ha avuto il coraggio di osare, è stata la fortuna della mia vita”.

Ma non solo. Nel corso della prima puntata de Il Cantante Mascherato, la maschera di SoleLuna ha dato degli ulteriori indizi sulla sua identità. Ecco cosa ha svelato:

Mi sento sempre più avanti degli altri, perché ho osato.

La maschera che porto adesso mi da molta energia.

Sono un istrione.

Ma chi si nasconde dunque dietro la maschera di SoleLuna? Andiamo a scoprire le teorie degli investigatori de Il Cantante Mascherato.

SoleLuna è Cristiano Malgioglio?

Dopo la prima puntata de Il Cantante Mascherato, Arisa ha ipotizzato che dietro la maschera di SoleLuna ci sia nientemeno che Cristiano Malgioglio!

Anche secondo numerosi utenti del web a nascondersi dietro la maschera potrebbe esserci proprio il noto paroliere. Gli indizi forniti nel corso della puntata infatti secondo i più ricondurrebbero proprio a Malgioglio.

Ma andiamo a scoprire le altre teorie.

SoleLuna è Max Giusti?

Secondo Flavio Insinna, dietro la maschera di SoleLuna potrebbe esserci invece Max Giusti.

Come è ben noto infatti spesso il conduttore ha imitato proprio Cristiano Malgioglio, e dunque Giusti potrebbe aver sviato per non far capire la sua identità facendo la sua imitazione del cantante.

Non è ancora finita.

SoleLuna è il Divino Otelma?

Dopo la prima puntata de Il Cantante Mascherato, Francesco Facchinetti ha svelato la sua teoria, secondo la quale dietro la maschera di SoleLuna si nasconderebbe il Divino Otelma!

Scopriamo ora l’ultima ipotesi.

SoleLuna è Antonio Mezzancella?

Dopo gli indizi e dopo la prima puntata de Il Cantante Mascherato, secondo Caterina Balivo a celarsi dietro la maschera di SoleLuna ci sarebbe Antonio Mezzancella.

Ma chi nasconderà in realtà dietro il concorrente?

In attesa di saperne di più, andiamo a vedere chi sono le altre maschere de Il Cantante Mascherato 2022.

Le maschere de Il Cantante Mascherato

Andiamo a scoprire i concorrenti de Il Cantante Mascherato 2022 e tutte le maschere di questa edizione oltre a SoleLuna:

Aquila

Drago

Pinguino

Pesce Rosso

Volpe

Medusa

Camaleonte

Cavalluccio Marino

Pastore Maremmano

Gallina (Fiordaliso) – Eliminata

Andiamo ora a scoprire il percorso di SoleLuna a Il Cantante Mascherato.

Il percorso di SoleLuna a Il Cantante Mascherato

Il percorso di SoleLuna a Il Cantante Mascherato inizia venerdì 11 febbraio 2022. Ma la maschera riuscirà a non farsi scoprire e ad arrivare in finale?

1° puntata: nel corso della prima serata la maschera di esibisce insieme ad Arisa sulle note de La Notte.

(IN AGGIORNAMENTO)

