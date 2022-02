Chi è PESCE ROSSO de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

A Il Cantante Mascherato tra le maschere di questa terza edizione anche Pesce rosso. Ma chi interpreta questo personaggio? Ecco tutti i vari indizi raccolti e le teorie sulla misteriosa concorrente del programma di Rai 1.

Indizi sulla maschera Pesce rosso

Partiamo con gli indizi su Pesce rosso. Nella clip di presentazione ha raccontato quanto segue:“Le maschere sono meravigliose. La fantasia, la creatività e i colori. Da sempre ho avuto questo fascino per i colori. Forse è stata anche una reazione al buio, alla tristezza e alla malinconia. Per reagire e vincere tutto questo bisognava colorarsi e rifugiarsi nella fantasia, che è una dote meravigliosa e un ottimo strumento di sopravvivenza”.

Per poi aggiungere:

“Io sono apparentemente vamp, apparentemente sensuale, ma con una grande intelligenza. Bisogna sfatare questo mito che le pescioline sono un po’ stupidotte, boccheggiano senza saper dire nulla. Non mi sono mai mancate le parole. E ho avuto modo di dimostrarlo. La pesciolina dev’essere un po’ vanitosa, no? Ma non quel vanto che ti fa sentire superiore agli altri, ma devi avere quella giusta vanità che ti porta ad avere amore verso te stessa”.

E ancora tra gli altri indizi Pesce rosso ha svelato:

“La bellezza non va imprigionata, quindi potrebbe essere bello vedere una pesciolina in una boccia di vetro che fluttua elegante. Ma io ho sempre voluto uscire fuori e nuotare in un mare più vasto. Io ho rotto la boccia da molto tempo. Mi sento libera. Romperla non è stato un percorso facile. Nessun pesce dovrebbe abituarsi a vivere in uno spazio che, qualcun altro, ha voluto per te. Bisogna sempre coltivare il desiderio di libertà e capire che quello è un luogo temporaneo”.

Ora che abbiamo tutti gli indizi, vediamo le teorie dei giudici e del web. Chi c’è dietro questa curiosa maschera?

Pesce rosso è Cristina D’Avena?

Dopo la prima puntata sono emerse le prime teorie su chi è Pesce rosso. Secondo il pensiero di Caterina Balivo a ricoprire questo personaggio è Cristina D’Avena. Durante la seconda puntata anche Flavio Insinna si è detto sicuro.

Ipotesi che possiamo però scartare. Questo perché la cantante ha interpretato, invece, Cavalluccio marino.

Le indagini, però, non sono finite qui! Scopriamo tutte le altre idee emerse.

Le teorie: Pesce rosso è Angela Brambati?

Attraverso questi indizi a fare una propria teoria anche Arisa.

La cantante di La Notte ha pensato che, dietro a Pesce rosso si nasconda Angela Brambati dei Ricchi e Poveri.

Sarà così come dice? Ma non è finita qui…

Vladimir Luxuria è Pesce rosso?

Dello stesso pensiero, invece, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti dopo la prima puntata.

I due conduttori, anche loro seduti al bancone dei giudici de Il Cantante Mascherato ne sono convinti: il volto che ricopre questo personaggio è Vladimir Luxuria!

Valeria Marini è Pesce rosso?

Durante la seconda puntata Caterina Balivo ha avuto inizialmente un dubbio, mentre Arisa hanno cambiato rotta e pensa che sia Valeria Marini.

Luisa Corna è Pesce rosso?

Sempre dopo la seconda puntata Caterina Balivo ha fatto il nome di Luisa Corna.

Le teorie dei giudici e del web continueranno ancora, nel mentre vediamo tutte le maschere…

Le maschere de Il Cantante Mascherato

Nella terza edizione de Il Cantante Mascherato sono 12 le maschere che sono state presentate da Milly Carlucci. Tra essi anche Pesce rosso.

Ecco l’elenco completo di tutti i protagonisti in ordine alfabetico, qui di seguito:

A vincere sarà solo un concorrente, ma chi avrà la meglio tra loro? Nell’attesa di scoprirlo, ecco il percorso di Pesce rosso a Il Cantante Mascherato.

Il percorso a Il Cantante Mascherato

Qui di seguito ecco le tappe principali del percorso di Pesce rosso a Il Cantante Mascherato, a partire dalla prima puntata. Tutti i dettagli:

1° puntata: Durante la prima puntata Pesce rosso ha duettato con Memo Remigi, sulle note di “Le mille bolle blu”. La maschera è finita allo spareggio, riuscendosi a salvare, con Aquila e Gallina (rivelatasi poi essere Marina Fiordaliso).

2° puntata: La seconda puntata si è aperta con lo spareggio tra Pesce rosso e Aquila. Ancora una volta la prima maschera ha avuto la meglio. Dietro Aquila si nascondeva invece Alba Parietti. Superato questo ostacolo c’è stata una nuova prova per Pesce rosso, ovvero la sfida con Cavalluccio marino, finito poi al ballottaggio ed eliminato (era Cristina D’Avena). I due hanno duettato con Peppino Di Capri in Saint Tropez twist (Cavalluccio) e Un grande amore e niente più (Pesce).

3° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

