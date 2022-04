Chi è PULCINO de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

Durante la semifinale è entrata in gioco la maschera di Pulcino a Il Cantante Mascherato. Ma chi è il personaggio che interpreta questa simpatica maschera? Scopriamo insieme tutti gli indizi e le teorie raccolti fino a questo momento.

Indizi sulla maschera di Pulcino

Dopo aver superato lo spareggio Pulcino è entrato ufficialmente in gioco a Il Cantante Mascherato. Nella clip di presentazione, avvenuta dopo la prima esibizione, ha dato alcuni indizi importanti. Ciò che sembra essere chiaro, salvo clamorosi colpi di scena, è che dovrebbero esserci due persone all’interno:

“Se ci scoprono? No. Secondo me no. Siamo dei cervelloni, abbiamo un’arma che non si aspettano: l’infiltrato! Oronzo? Non pronunciare quel nome ad alta voce. È un nostro agente sotto copertura che abbiamo mandato per una missione eroica. Li abbiamo depistati e confusi. Abbiamo parlato troppo, qui ci sono molte orecchie”.

Indizi questi su Pulcino che hanno inevitabilmente portato a delle teorie ben precise. Vediamole insieme.

Pulcino sono Lino Banfi e la figlia Rossella?

Nella clip di presentazione vediamo Pulcino fuori dagli studi de Il Cantante Mascherato. Ad attirare l’attenzione una precisa frase (che è anche una sua storica battuta) che ha lasciato pensare si trattasse di Lino Banfi e sua figlia Rossella.

A esserne certa al cento per cento di questa teoria è Caterina Balivo, che ha commentato: “Qui ci sono Lino e sua figlia. A un certo punto ha detto anche ‘porca p***ena’”.

Anche Arisa la pensa allo stesso modo, ma ha fatto un altro nome ancora.

Albano è Pulcino?

Dopo essersi esibita con la maschera in questione, Milly Carlucci ha chiesto ad Arisa cosa ne pensasse. Ha confermato la sua idea, ma ha detto poco dopo: “A un certo punto ho sentito Albano, ditemi che non sono la sola”.

Pulcino è Gigi D’Alessio?

E non è finita qui perché Caterina Balivo ha avanzato un’altra congettura. La conduttrice è sicura che insieme alla coppia menzionata, potrebbe esserci un terzo concorrente, ovvero Gigi D’Alessio. Questa la sua motivazione:

“Ma attenzione. Lì dentro c’è anche un cantante napoletano perché O’ Sarracino l’ha fatto troppo bene. Quindi non vorrei che hanno messo dentro anche Gigi D’Alessio”.

Sarà davvero come dice la giurata? Le ipotesi però non sono finite qui!

Christian De Sica è Pulcino?

Altra idea arriva invece da Flavio Insinna.

Secondo il conduttore di Rai 1 è buono ciò che ha detto Caterina Balivo, ma lui al posto di Gigi D’Alessio è certo che dietro alla maschera ci sia Christian De Sica.

Dunque secondo questa supposizione l’attore farebbe coppia con Lino Banfi e la figlia Rossella.

Giancarlo Magalli è Pulcino?

Ultima teoria, da non sottovalutare, vedrebbe invece la presenza di Giancarlo Magalli:

“Ho sentito una voce molto familiare. Io l’avevo detto che Magalli non è dentro la Lumaca, ma è il Pulcino”, ha sentenziato Francesco Facchinetti sicuro di sé.

Insomma tante perplessità al momento sulla maschera in questione. Chi ci sarà dietro davvero? Nel mentre scopriamo tutte le altre maschere…

Le maschere de Il Cantante Mascherato

Anche nel 2022 abbiamo la possibilità di conoscere tante belle maschere a Il Cantante Mascherato. Tutte diverse e con caratteristiche ben precise. Ecco tutti i personaggi e chi nasconde dietro ognuno di essi:

Aquila è Alba Parietti – ELIMINATA

è – ELIMINATA Camaleonte

Cavalluccio marino è Cristina D’Avena – ELIMINATA

è – ELIMINATA Drago è Simone Di Pasquale – ELIMINATO

è – ELIMINATO Gallina è Marina Fiordaliso – ELIMINATA

è – ELIMINATA Gatta è Eleonora Giorgi – ELIMINATA

è – ELIMINATA Lumaca

Medusa è Bianca Guaccero – ELIMINATA

è – ELIMINATA Pastore maremmano è Riccardo Fogli – ELIMINATO

è – ELIMINATO Pesce rosso è Vladimir Luxuria – ELIMINATA

è – ELIMINATA Pinguino è Edoardo Vianello – RITIRATO (la maschera resta in gioco)

è – RITIRATO (la maschera resta in gioco) Pulcino

SoleLuna

Volpe

Questi tutti i protagonisti de Il Cantante Mascherato che si daranno battaglia fino alla vittoria finale? Chi avrà la meglio tra loro? Presto lo scopriremo. In attesa di questo momento ecco di seguito il percorso di Pulcino nel programma di Rai 1.

Il percorso a Il Cantante Mascherato

Nel corso delle semifinali la maschera di Pulcino è entrata in gioco. Tra indizi e teorie potrebbe giocarsi la vittoria finale insieme alle altre maschere.

5° puntata: Durante la quinta puntata Pulcino ha iniziato il suo percorso a Il Cantante Mascherato. Oltre a cantare un medley ha avuto modo di duettare con Arisa in Sincerità, sfidandosi con Pinguino. È riuscito a salvarsi anche da una ipotetica eliminazione dal programma.

6° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

