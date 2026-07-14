Dopo ben 22 anni Federica Sciarelli ha lasciato la conduzione di “Chi l’ha visto?”, lo storico programma televisivo, in onda su Rai 3, di genere criminologico e investigativo. Da settimane si susseguono le indiscrezioni su chi sarà colei (o colui) che prenderà il suo posto al timone del programma. Ora è stato fatto il nome di qualcuno di davvero impensabile. Ecco chi.

Chi l’ha visto: l’addio di Federica Sciarelli dopo 22 anni

Un addio che nessuno si aspettava e che certamente non ha fatto felici i tanti fan di “Chi l’ha visto?“. Federica Sciarelli, dopo ben 22 anni al timone del programma in onda su Rai 3, ha infatti deciso di lasciare la conduzione: “Questi 22 anni sono stati una bellissima passeggiata“, ha detto, con le lacrime agli occhi, nel corso della sua ultima puntata. A Viale Mazzini si è quindi aperta la caccia al sostituto/a della giornalista. Nel corso delle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi, ma fino a ora nessuno di loro a trovato conferma. Ora la Rai però sembra essere orientata verso un nome in particolare, ecco di chi si tratta.

Chi l’ha visto, ecco chi potrebbe essere la nuova conduttrice: nessuno se l’aspettava

Come detto sono stati diversi i nomi accostati nelle ultime settimane a “Chi l’ha visto?“, dopo l’addio di Federica Sciarelli. Secondo le indiscrezioni riportate da Hit di Affaritaliani.it, in pole position ci sarebbe un nome inaspettato, ovvero quello di Laura Chimenti, volto del Tg1. La giornalista, infatti, sarebbe per Viale Mazzini la figura giusta per un incarico così delicato come la conduzione di “Chi l’ha visto?”. Sul portale si legge: “La Chimenti appare senza dubbio adatta, a condurre Chi l’ha visto?, sia per la sua professionalità che per il suo rigore, ma soprattutto per il suo modo estremamente empatico di porsi davanti al pubblico televisivo”.

Chi l’ha visto: gli altri nomi in lizza per la conduzione

In pole position per la conduzione di “Chi l’ha visto?” ci sarebbe, come visto, Laura Chimenti, noto volto del Tg1. Si allontana dunque l’ipotesi di vedere al posto di Federica Sciarelli Giorgia Cardinaletti. Tra gli altri nomi accostati nelle ultime settimane al programma in onda su Rai 3 abbiamo Manuela Moreno, Francesca Fialdini, Francesca Fagnani, Paola Perego, Pino Rinaldi e Stefano Coletta. Quest’ultimo ha confermato di aver ricevuto la proposta, rivelando di aver deciso di non accettare: “Quel programma l’ho nel cuore, l’ho scritto come autore. Desideravo farlo perché è il programma che è più nelle mie corde, ma credo che ciascuno debba fare il suo e ho un’età tardiva, penso che ognuno debba continuare a fare il suo. Certo, è un grande dispiacere, ma ho contezza di me, della mia storia e penso che la Rai debba individuare una formula migliore.”