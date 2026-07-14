Negli Anni ’80 non sono arrivati solo cartoon con robottoni e idoli per i ragazzi. Ma anche giovani donne che hanno ispirato all’emancipazione e all’indipendenza, come Lady Oscar e Fujiko

Le eroine dei cartoni animati, oltre a intrattenere per decenni svariate generazioni di giovani, hanno ispirato anche all’emancipazione e all’indipendenza. Sebbene alle bambine di allora venissero propinati soprattutto anime in cui le protagoniste si relazionavano con ansie ed emozioni legate al primo amore o, in generale, ricollegabili ad affari di cuore, sono tanti gli esempi di ragazze animate potenti, con caratteri profondi e complessi. Da Oscar François de Jarjayes a Fujiko Mine, passando per Mimi Miceri, Maya Kitajima, Simone Lorène e tante altre.

Lady Oscar, la regina delle eroine dei cartoni

Nella serie Lady Oscar, per esempio, troviamo temi tremendamente attuali come il superamento degli stereotipi di genere, l’emancipazione femminile e le pari opportunità. Un personaggio ancora attuale, a distanza di 45 anni dalla sua prima apparizione sul piccolo schermo. Non è un caso se, ancora oggi, la sua figura, ritoccata e migliorata dai disegnatori moderni, viene riproposta in pellicole ad hoc. Tra le eroine dei cartoni, lei è sicuramente la regina.

Fujiko, un simbolo assoluto di indipendenza

Fujiko, personaggio importante e onnipresente della serie Lupin III, non ha bisogno dell’approvazione di nessuno perché sa quanto vale. Una donna ammaliante, sexy, ma anche indipendente e irraggiungibile. Tra le eroine dei cartoni animati, è sicuramente una delle più importanti nell’immaginario collettivo femminile.

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Vaiana, la grande novità della Disney

Vaiana invece è l’esempio più fulgido del cambio di rotta fatto dalla Disney. La più valorosa tra le eroine dei cartoni: un personaggio assolutamente moderno, pronta davvero a tutto per amore del suo popolo.

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(immagine di copertina, crediti Netflix)