Oliver Tree e Gaspar Prim hanno perso la vita in un terribile incidente tra due elicotteri, precipitati al suolo.

Un terribile incidente tra elicotteri si è verificato nella giornata domenica 14 giugno. Sei persone hanno perso la vita. Tra queste anche il cantante Oliver Tree e lo youtuber Gaspar Prim, conosciuto come Gaspi.

Scontro in volo tra elicotteri: morti nello schianto Oliver Tree e Gaspar Prim

Una drammatica collisione aerea ha sconvolto il Brasile nella giornata di domenica 14 giugno. Due elicotteri, un Bell 206 e un AS350, si sono scontrati nei cieli di Rio de Janeiro causando la morte di tutte le sei persone a bordo. Tra le vittime figurano anche due volti molto conosciuti dal pubblico internazionale: il cantante Oliver Tree e lo youtuber Gaspar Prim, noto sul web come Gaspi. Nell’incidente hanno perso la vita anche i piloti Alexandre Souza e Charles Marsillac, il regista Lucas Vignale e il produttore Lucas Brito Chaves. Lo schianto è avvenuto sopra Recreio dos Bandeirantes, uno dei quartieri più estesi della città brasiliana. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra i due velivoli avrebbe compromesso irrimediabilmente la capacità di controllo degli elicotteri, che sono precipitati al suolo pochi istanti dopo la collisione. I mezzi si sono schiantati nel parcheggio di un concessionario di auto elettriche, provocando un vasto incendio che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Fortunatamente nessuna persona presente a terra è rimasta ferita. I soccorritori sono riusciti a domare rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. Poche ore dopo la tragedia, l’ANAC, l’Agenzia nazionale per l’aviazione civile brasiliana, ha annunciato l’avvio di un’indagine ufficiale. Gli accertamenti saranno condotti dal Centro per l’Indagine e la Prevenzione degli Incidenti Aeronautici (CENIPA), che dovrà stabilire le cause esatte dello scontro.

Nel comunicato diffuso dall’agenzia, le autorità hanno espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ribadito l’importanza di verificare sempre lo stato degli aeromobili e delle compagnie coinvolte nei voli privati.

Oliver Tree e Gaspi morti nell’incidente: il dolore dei fan sui social

Resta ancora da chiarire il motivo della presenza di Oliver Tree e Gaspar Prim sullo stesso volo. Secondo alcune indiscrezioni, il creator argentino avrebbe seguito il cantante statunitense per realizzare contenuti legati al suo tour mondiale. Oliver Tree era infatti impegnato nel suo nuovo tour internazionale, che avrebbe dovuto toccare anche l’Italia con due date previste a Roma e Segrate nelle prossime settimane. Pochi giorni prima dell’incidente si era esibito a San Paolo, in Brasile.

La notizia della tragedia ha generato una forte ondata di commozione sui social. Migliaia di fan hanno condiviso messaggi di cordoglio, ricordando il talento e l’impatto che entrambi hanno avuto sulle rispettive comunità. Tra i commenti più diffusi emerge lo stesso sentimento: incredulità per una perdita improvvisa e il desiderio di conservare il ricordo della loro musica, dei loro contenuti e della loro eredità artistica.