Sono da anni una delle coppie vip più amate in assoluto. Stiamo parlando di Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli, che si sono fidanzati nel 2021 dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Quattro anni dopo sono diventati genitori del piccolo Kian. Si è parlato spesso di una crisi nella coppia ma, a vedere gli ultimi scatti social, l’ex velino e l’influencer appaiono più uniti che mai.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma quale crisi!

No, Giulia Salemi e Piarpaolo Pretelli non sono in crisi anzi, la coppia appare più unita che mai e felice della famiglia che hanno costruito insieme. Oggi, venerdì 31 luglio 2026, l’ex velino compie 36 anni e, per l’occasione, ha voluto pubblicare una carrellata di foto su Instagram, scatti che lo ritraggono felice assieme all’influencer e a loro figlio, il piccolo Kian. Nelle foto anche l’altro figlio del conduttore, Leonardo, nato dalla precedente relazione con Aridna Romero. A corredo del post, Pretelli ha scritto: “Guardo quello che ho e mi sento fortunato. Al mio fianco ho una donna speciale e due figli meravigliosi. oltre alle mie passioni, che sono diventate il mio lavoro. La mia speranza è riuscire a restituire alla vita almeno una parte di tutto quello che lei ha dato a me“. Giulia Salemi ha condiviso anche lei uno scatto che la ritrae insieme a Pierpaolo e Kian: “Buon compleanno al nostro super papi.”

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pratelli: in vacanza con il figlio Kian

A testimonianza della serenità che stanno vivendo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo le voci di crisi, è anche la recente vacanza assieme a loro figlio, il piccolo Kian, nato lo scorso anno. L’influencer ha voluto condividere sui social alcuni scatti, tra bagni in piscina, pasti curati nei dettagli e momenti di serenità familiare, che hanno messo davvero la parola fine alle voci circolate in passato: “Abbiamo imparato a gestire in maniera più matura quelle che sono delle crisi non in maniera pubblica ma privata”, aveva raccontato la stessa Salemi.

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Ormai l’unità di misura di una coppia sono i social”

Stanno insieme orami da cinque anni Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ed è normale che le cose non vadano sempre a gonfie vele. In diverse occasioni sono circolate voci di una possibile crisi tra i due. Lo scorso marzo l’ex velino era stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” dove aveva detto: “Ormai l’unità di misura di una coppia sono i social, quante foto si postano insieme. Non voglio essere schiavo di questo meccanismo e ho fatto un passo indietro. Quello che siamo noi dentro casa lo sappiamo noi. È una montagna russa. Siamo fedeli ai nostri alti e bassi. Si discute e ogni tanto c’è qualche silenzio in più che andrebbe riempito. Più da parte mia che da parte di Giulia, perché sono più introverso.”