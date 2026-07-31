Nella notte il mondo del calcio italiano ha perso una delle sue più grandi leggende, ovvero Franco Baresi. L’ex difensore del Milan è morto a soli 66 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari, in particolare della moglie e compagna di una vita, Maura Lari, e deii figli, Edoardo e Giannandrea.

Franco Baresi è morto: addio alla leggenda del Milan e del calcio italiano

A prescindere dalla squadra per la quale si fa il tifo ci sono calciatori che diventano per tutti delle vere e proprie leggende al di là, appunto, dei colori. Franco Baresi è uno di essi. L’ex difensore del Milan è morto nella notte a soli 66 anni, lasciando un vuoto enorme non solo nel club milanese, ma nell’intero mondo del calcio. Nel comunicato del club rossonero si legge: “La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura.” Lo scorso anno Franco Baresi era stato sottoposto a un intervento per un nodulo polmonare e inizialmente sembrava che la situazione fosse tornata sotto controllo. Poi, però, le sue condizioni sono peggiorate fino alla tragica notizia della morte.

Addio a Franco Baresi: chi è la moglie Maura Lari

Franco Baresi ha sempre fatto fatto parlare il campo lasciando il gossip ad altri. Anche una volta appese le scarpe al chiodo, l’ex difensore rossonero ha sempre mantenuto un profilo basso, all’insegna della privacy. Accanto a lui c’è sempre stata la moglie, Maura Lari, conosciuta in Toscana, a Montevarchi, dove lui era in trasferta con il Milan e dove lei lavorava come cameriera nel ristornate di famiglia, il Piccolo Alleluja. Fu proprio il massaggiatore del club rossonero, Paolo Mariconti, ad accorgersi che Franco aveva occhi solo per quella ragazza bionda che serviva ai tavoli. In un’intervista rilasciata qualche anno fa al Corriere della Sera, lo stesso ex numero 6 aveva raccontato l’incontro con sua moglie, ricordando come Mariconti favorì la loro conoscenza. Il massaggiatore, infatti, avrebbe detto voce alta: “Signorina, per favore, serva prima lui, perché è il capitano”. Da allora non si sono più lasciati. Il matrimonio è stato celebrato il 10 settembre dell’1984.

Addio a Franco Baresi: chi sono i figli

Nel 1991 a Città del Messico nasce il primo figlio di Franco Baresi e Maura Lari, Edoardo.. Nel 1997 invece la coppia decise di allargare la famiglia adottando un ragazzo di nazionalità russa, Giannandrea. L’adozione di Giannandrea creò però un pò di scompiglio nella famiglia Baresi, in quanto iniziarono a circolare voci che mettevano in dubbio l’effettiva paternità dell’ex difensore rossonero sul figlio Edoardo. Si diceva infatti che Edoardo fosse frutto di una relazione extraconiugale di Maura con un collega del marito. Accuse smentite dallo stesso Franco Baresi. Nel 2005 accadde un altro fatto che mise in crisi il rapporto di coppia, ovvero l’accusa di truffa nei confronti di Maura. La moglie di Baresi fu infatti coinvolta in un’indagine nell’ambito di una organizzazione legata alla ricettazione di auto di lusso e arrestata con l’accusa di “associazione per delinquere finalizzata alla truffa”: per gli inquirenti, Maura aveva utilizzato la sua rete di contatti per avvicinare potenziali vittime tra i vip. La difesa invece riteneva che la donna fosse stata arrestata solo perché conosceva alcuni degli indagati. Alla fine, Maura ne uscì completamente pulita.