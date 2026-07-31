di Lorenzo Pugnaloni

Alessia Macari racconta, a quattro anni di distanza, il dramma vissuto dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, Nevaeh, nata dal matrimonio con il calciatore Oliver Kragl: la depressione post partum.

L’incubo di Alessia Macari

«Un incubo. Non tanto per il parto in sé, quanto per tutto quello che è successo intorno». Un momento che sarebbe dovuto essere di pura gioia, si trasformò invece in un’esperienza estremamente dolorosa e difficile. «Quando, dopo il parto, mi hanno portato via Nevaeh per tre giorni. Sono stati i più lunghi della mia vita. Mi è stato tolto qualcosa che non potrò mai recuperare», racconta nell’intervista la Ciociara di Avanti un altro.

Una sofferenza ancora evidente

«È un dolore che mi porterò sempre dentro e che, secondo me, è stato causato anche dalla totale mancanza di sensibilità di alcune persone», ha raccontato Alessia Macari, ora di nuovo serena e felice, in attesa di ripartire con una nuova esperienza sul piccolo schermo.

L’appello della vincitrice del GF Vip 2016

«Ho sofferto di depressione post partum. All’inizio facevo fatica perfino a stare con lei. È un argomento di cui si parla poco, perché tante donne si ritrovano a vivere la stessa situazione», è il ricordo terribile di Alessia Macari della sua gravidanza. Ma anche un incentivo ad analizzare questo problema che interessa le giovani madri e il mondo femminile.

«Ho la paura che non potrò essere madre per una seconda volta»

Oltre alle difficoltà legate al post gravidanza, Alessia Macari ha una paura ancora più forte: «Non so se un domani potrò diventare ancora mamma. Dopo la nascita di mia figlia la ginecologa ha scoperto che ho un utero non conforme. Non sapevo assolutamente di avere questo problema», ha dichiarato a Novella 2000 e vincitrice del Grande Fratello Vip del 2016.

L’intervista integrale di Lorenzo Pugnaloni sul numero cartaceo in edicola. Per avere la vostra copia digitale in promo cliccate QUI. Per la app di Novella 2000 su Apple Store QUI e QUI per Google Play.

(foto per gentile concessione di Alessia Macari)

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