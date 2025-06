Clara ha pubblicato una storia Instagram con un vecchio video di Rihanna in cui dice: “She could beat me but she could not beat my outfit”. Per molti, una possibile frecciatina a Sarah Toscano, che aveva indossato un top simile al suo. La cantante ha commentato sui social e svelato la verità.

La frecciatina di Clara

Una storia Instagram, un vecchio video di Rihanna e un sospetto: è bastato questo mix per far scattare il dibattito online, come sempre. Clara è reduce da una stagione di grande visibilità, anche a causa dei gossip con Fedez seppur smentiti.

La cantante sui social ha condiviso nelle scorse ore un video ormai iconico in cui Rihanna pronuncia la frase: “She could beat me but she could not beat my outfit”. Una battuta diventata virale nel tempo, simbolo di ironia e sicurezza, ma anche – per alcuni – perfetta per una sottile frecciatina. Poi sempre Clara ha scritto: “Tutto molto originale in certe”.

Ma con chi ce l’ha? Secondo molti utenti, il messaggio sarebbe rivolto a Sarah Toscano, vincitrice di Amici presente ieri al Radio 105 Summer Festival, dove ha sfoggiato un top leopardato, simile a quello indossato da Clara qualche giorno prima.

Un dettaglio che ha fatto scattare l’ipotesi: che si tratti di una velata stoccata social?

Le storie di Clara e Sarah Toscano

Il web si è acceso, ma è stata la stessa Clara a gettare acqua sul fuoco. Sotto un post che alimentava il possibile “dissing”, la cantante ha commentato con una frase che ha chiarito tutto: “Ma amori nooo ahhahah 😂😂😂”. Nessuna polemica, dunque, solo un video ironico pubblicato senza alcun tipo di intento. Una risata che ha chiuso la questione sul nascere.

La risposta di Clara su X

Resta però la curiosità dei fan: davvero era solo una coincidenza? Dietro a quel gesto apparentemente casuale si nasconde un messaggio più sottile?

Clara non ha aggiunto altro, lasciando – forse volutamente – spazio all’interpretazione. Anche se quella smentita dovrebbe in qualche modo spegnere i chiacchiericci.