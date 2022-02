1 Interviene Clarissa Selassié

In queste ore a fare un duro sfogo sui social è stata Clarissa Selassié. Nel corso di una diretta su Instagram infatti la Principessa ha parlato dell’interesse che sua sorella Jessica ha per Barù, che tuttavia non sembrerebbe essere corrisposto. Durante la live così l’ex Vippona ha fatto un lungo discorso, prendendo le parti di Jessica, che nel mentre ha ricevuto alcuni attacchi da parte del web. Ma non solo. Clarissa ha infatti ha anche attaccato Soleil Sorge e Alex Belli, nonostante non abbia mai fatto i loro nomi. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Che sia chiaro, se Jessica vuole avere questa frequentazione con Barù benvenga. Si vuole divertire, vuole dargli un bacio… penso che lei abbia capito che non c’è alcun interesse di amore da nessuna delle due parti. È una ragazza di 27 anni e sono cinque mesi che sta lì dentro e lui da due mesi… saranno pure arr***ti questi? Non si possono un po’ strusciare? Non hanno fatto male a nessuno… penso sia più grave quello che hanno fatto altre persone come sco**re sotto le coperte e limonarsi gente sposata, penso che quello sia più grave, no?”.

E ancora Clarissa Selassié, continuando a difendere sua sorella Jessica, aggiunge:

“Se Jessica vuole divertirsi va bene, lasciamoglielo fare. Non dobbiamo fare nessuna coppia. Barù vuole Delia, non vuole Delia? Sti caz** se la vuole! Quello che fa brutta figura è lui che va dietro una donna sposata… la brutta figura la fai lei che si limona uno mentre è sposata. Jessica è pulita, non c’entra niente. Jessica si merita di più? Sì! Jessica si merita un uomo ma non a livello estetico ma una persona che la ami. Si conoscono da due mesi… non tutti sono Lulù e Manuel”.

