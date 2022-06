Clemente Russo e Laura Maddaloni VS Nicolas Vaporidis

Entrambi eliminati da L’Isola dei Famosi, ma ancora grandi protagonisti di questa edizione. Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni continuano a far parlare e stavolta non per i battibecchi tra l’ex judoka e Vladimir Luxuria. Stavolta il motivo sarebbe un ex naufrago che, a quanto pare, non ha mai attirato la loro simpatia. Facciamo riferimento a Nicolas Vaporidis.

In Honduras Clemente Russo e Laura Maddaloni sono arrivati spesso allo scontro con l’attore romano e non sono mancate pesanti accuse reciproche (QUI uno dei tanti screzi avuti in puntata e non solo). Un astio che hanno continuato a portarsi dietro, tanto che l’ex pugile considera Nicolas come il più falso del gruppo rimasto ancora in gioco. A Isola Party, trasmissione di Mediaset Play condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, la coppia ha parlato di Vaporidis, lanciando qualche frecciatina. Tra le altre cose hanno anche rivelato come si comporterebbe il naufrago quando è lontano dalle telecamere, rispetto a come si mostra in puntata o durante le riprese:

“Chi ci è piaciuto di meno? Sicuramente Nicolas Vaporidis. Non diciamo una coppia, ma un concorrente ed è lui. Sì perché Nicolas ha una doppia personalità. Nicolas si trasforma praticamente, da quello che è dolce davanti alle telecamere e quello dietro che gli scoppia la vena. Lui si infuria dietro. Poi ha chiamato buffona Lory e questo è soltanto un esempio. Ha insultato una donna più grande come età”.

Hanno dichiarato Clemente Russo e Laura Maddaloni, come raccolto da Biccy. I due ex concorrenti non sono stati gli unici a bacchettare Nicolas Vaporidis per le parole e l’atteggiamento nei confronti di Lory Del Santo. Anche i due amici di quest’ultima Delia Duran e Alex Belli nei giorni scorsi non si sono risparmiati. Come deciderà di replicare stavolta l’attore di Notte prima degli esami?

Novella 2000 © riproduzione riservata.