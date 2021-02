2 4 compleanni al GF Vip

Il 27 febbraio verrà ricordato come il giorno del compleanno simultaneo dei concorrenti del Grande Fratello Vip! Non solo una, ma ben quattro vippone diverse hanno spento le candeline nel penultimo giorno di febbraio, in cui è andata in onda la penultima puntata del reality. Alfonso Signorini ha aspettato la mezzanotte per fare gli auguri a Dayane Mello, che oggi festeggia 32 anni.

Ma la modella brasiliana, eletta prima finalista ufficiale del GF Vip 5, non è l’unica a spegnere le candeline oggi. Altre tre sue ex coinquiline sono infatti nate il suo stesso giorno. La prima è Matilde Brandi, classe 1969, ormai ribattezzata “regina della prima fila”. Anche Cecilia Capriotti è nata il 27 febbraio ma del 1976. Una terza ex vippona che festeggia il suo compleanno oggi è Sonia Lorenzini. L’ex tronista ha la stessa età di Dayane e compie oggi 32 anni.

Nel nominare le diverse concorrenti che festeggiano il compleanno oggi, Signorini ha inserito anche Carlotta Dell’Isola. Tuttavia l’ex protagonista di Temptation Island non è nata il 27 febbraio ma il 24 e ha compiuto 28 anni lo scorso mercoledì, come dimostrato dalla foto da lei pubblicata sul suo profilo Instagram.

Al termine della puntata di ieri è stata portata una grossa torta in studio dedicata alle festeggiate. Tuttavia Alfonso Signorini ha preferito utilizzarla per vendicarsi dell’epico scherzo ricevuto la scorsa puntata da Cristiano Malgioglio (ricordate quel topolino che si aggirava per lo studio?): la torta è finita interamente addosso al cantautore, fautore della boutade. Vendetta è stata fatta!

