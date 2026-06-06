Sul numero di Novella 2000 in edicola, la biologa e divulgatrice scientifica ci spiega l’importanza del nome corretto per comprendere la malattia

La sindrome dell’ovaio policistico cambia nome e diventa sindrome ovarica poliendocrino-metabolica: PMOS (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome). Secondo gli scienziati, questo dovrebbe portare a diagnosi più mirate e rapide.

Perché la sindrome dell’ovaio policistico diventa la sindrome ovarica poliendocrino-metabolica

«Un nome corretto aiuta a vedere la malattia nella sua interezza. Ma quando questa viene raccontata in modo parziale, anche la cura rischia di diventare parziale», dice Antonella Viola, biologa e divulgatrice scientifica, intervistata da Alessia Ferri nel numero di Novella 2000 in edicola.

Una sindrome multisistemica con sintomi differenti da donna a donna

Il vecchio nome, infatti, descriveva un disturbo legato principalmente all’ovulazione e alla presenza di cisti. Mentre in realtà si tratta di una sindrome multisistemica con sintomi differenti da donna a donna.

«Molte donne per anni si sono sentite dire che non avevano cisti, quindi non potevano avere la sindrome. Quando magari avevano alterazioni ormonali, metaboliche o ovulatorie molto evidenti», spiega la professoressa Ordinaria di Patologia Generale all’Università di Padova.

L’articolo di Alessia Ferri con l’intervista a Antonella Viola sul numero di Novella 2000 in edicola. Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI

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