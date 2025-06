Tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa c’è una crisi in corso? Ecco tutto quello che sappiamo sul gossip che si è diffuso sul web.

Il gossip su Filippo Bisciglia

Tra non molti giorni, per la precisione giovedì 3 luglio 2025, andrà in onda la nuova edizione di Temptation Island. Le coppie in gara sono state tutte presentate ormai da qualche settimana e nelle ultime ore anche le foto dei tentatori e delle tentatrici sono state pubblicate sulle riviste e sui social.

L’attesa è tanta così come sono molte le indiscrezioni su ciò che potrebbe accadere nel corso delle puntate. I rumor questa volta però non si fermano ai fidanzati e alle fidanzate ma si estendono anche al conduttore. Sul web, infatti, si è diffusa a macchia d’olio la voce secondo la quale ci sarebbe una crisi in corso con Pamela Camassa.

Le voci sono nate dopo che alcuni utenti hanno notato una diminuzione di commenti e di emoticon affettuose tra i due sotto i reciproci post. A incrementare le chiacchiere anche una dichiarazione, palesemente scherzosa, da parte di Filippo Bisciglia sulle tentatrici di Temptation Island: “Mi innamoro ogni tre minuti ma poi torno alla realtà“.

La verità è che, come ha riferito anche il sito di RDS tramite una segnalazione di Deianira Marzano, tra Filippo e Pamela va tutto a gonfie vele. Sotto il post in cui Bisciglia festeggia il suo compleanno, infatti, compare anche l’emoji di un cuore proprio da parte della compagna. I fan della coppia possono dormire sonni tranquilli mentre attendono l’inizio del reality.