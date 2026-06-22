Cristiano Malgioglio, come è solito fare, ha spiazzato tutti, questa volta direttamente dal palco del Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma. Il cantautore 81enne ha rivelato di essersi sposato! Ma, con chi?

Cristiano Malgioglio al Tim Summer Hits con “Amore di contrabbando”

L’estate musicale su Rai Uno sta per partire. Il 17, il 21, il 24 e il 31 luglio 2026 andranno infatti in onda le varie serate del Tim Summer Hits, lo show musicale che vede alternarsi sul palco diversi artisti protagonisti del panorama musicale e condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Il 7 agosto andrà invece in onda un puntata speciale con tutto il meglio di questa edizione della kermesse. Nella serata che si è svolta in Piazza del Popolo a Roma ieri sera, 21 giugno 2026, tra i protagonisti Cristiano Malgioglio, che ha fatto conoscere a tutti il suo nuovo brano dal titolo “Amore di contrabbando“. Ma attenzione, a rubare la scena, oltre alla musica, anche una news di gossip! Ecco cosa ha rivelato il cantautore 81enne a Carlo Conti e a tutto il pubblico presente!

Cristiano Malgioglio si è sposato, l’annuncio ufficiale davanti a tutti

L’esibizione di Cristiano Malgioglio la vedremo tra qualche settimana su Rai Uno. Intanto, nella serata che si è svolta ieri sera a Piazza del Popolo a Roma per il Tim Summer Hits, il cantautore 81enne ha fatto una rivelazione che nessuno si aspettava, tanto che lo stesso Carlo Conti è rimasto completamente spiazzato! Il tutto è nato da una curiosità chiesta proprio da Conti su richiesta della Delogu: “Andrea mi ha chiesto di chiederti se sei innamorato”, con Malgioglio che ha replicato: “Volevo dirti che mi sono sposato!” Carlo Conti, incredulo, ha voluto approfondire: “Ma quando? Ma lui lo sa? Lei lo sa?” Con il cantautore che ha concluso con un sorriso: “Nessuno lo sa!”

Tim Summer Hits: chi c’era oltre a Malgioglio?

Dal palco di Roma del Tim Summer Hits Cristiano Malgioglio ha dunque rivelato, lasciando tutti a bocca aperta, di essersi sposato. Durante la serata, che ricordiamo sarà trasmessa a luglio su Rai Uno, ci sono stati diversi ospiti e tante emozioni, a partire dal medley di Annalisa, ormai regina dell’estate con i suoi tormentoni e che, tra l’altro, ha annunciato il suo primo concerto negli stadi, a San Siro nel 2027! Sul palco grandi emozioni anche con Marco Mengoni e Angelina Mango che hanno duettato su “Canto d’amore”, poi spazio a Fulminacci, a Emma e Rkomi, al vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, finendo con Settembre e Rovazzi, col suo nuovo tormentone realizzato insieme ad Arisa e Nino D’Angelo. Insomma, un evento da gustarsi assolutamente!