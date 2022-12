NEWS

Un’altra vippona interessata a Daniele Dal Moro

Sembra che al GF Vip 7 Daniele Dal Moro stia facendo strage di cuori. Dopo un’iniziale interesse di Elenoire Ferruzzi (non ricambiato) e di Wilma Goich (anch’esso unilaterale), sembrerebbe che altre vippone stiano tentando di conquistare il bel veneto.

Oriana Marzoli dopo aver chiuso la parentesi con Antonino Spinalbese, è tornata alla carica con Daniele Dal Moro. La venezuelana ha confidato che non ha mai chiuso veramente le porte al coinquilino, ma di aver notato rigidità in lui nel momento in cui si è avvicinata ad Antonino. Ora però che l’haistylist sembra fare parte del suo passato, ha voluto riprovarci, senza però esagerare. Sebbene a Daniele non sia così indifferente Oriana, ha detto che fa comunque fatica a fidarsi, per quanto accaduto fino a ora. Quindi non vuole esporsi troppo insomma. Dunque per ora sono solo amici e difficilmente si andrà oltre.

Intanto la neo vippona Nicole Murgia sembra essersi fatta avanti. Pur sapendo che a Oriana Marzoli non è indifferente Daniele Dal Moro, ha voluto capire il punto di vista del ragazzo. Motivo? Perché anche lei sembra nutrire attrazione nei suoi confronti. Ma non vuole ferire la sua amica e per tale ragione ha voluto parlarci. Sempre Nicole non si aspettava minimamente che Daniele ieri si avvicinasse a lei durante la visione del film.

Oriana Marzoli ci ha tenuto però a rassicurare Nicole e farla capire che ha il via libera (QUI IL VIDEO). Tra l’altro nella notte ne ha parlato anche con lui (QUI LA CLIP). Non deve preoccuparsi perché per Daniele nutre una bella amicizia, gli vuole bene, ma ha capito che lui è molto frenato. Quindi preferisce restare sua amica. Alla conversazione si è aggiunta Giaele De Donà, che ha spiegato di aver parlato con Daniele Dal Moro. Voleva togliersi qualche curiosità e pare che lui si sia confidato.

A Daniele Dal Moro una ragazza come Nicole Murgia piace, ma prima di buttarsi ha bisogno di capire delle cose, dato che lei ha avuto una lunga relazione, anche se ora è single, ha dei figli, una carriera e una vita piena. Quindi non vuole illuderla e ci pensa su, vuole esserne sicuro prima di fare questo passo. Giaele ha aggiunto che il ragazzo abbia fatto un discorso maturo, ma prima di buttarsi a capofitto in un’altra situazione vuole capire bene delle cose.