Dario Maltese, per il terzo anno consecutivo è tornato alla guida di Morning News, ha raccontato a Novella 2000 come sarà la sua estate su Canale 5.

Dario Maltese per il terzo anno consecutivo è tornato alla guida di Morning News su Canale 5. Un’esperienza che il giornalista considera «una conferma delle conferme. Ritrovo un gruppo di lavoro che conosco bene, con cui mi sono trovato bene, in un programma che mi piace e che mi rispecchia. Una trasmissione nella quale posso fare il mio lavoro, cioè il giornalista». Il contenitore estivo mattutino accompagna il pubblico tra attualità, politica, casi di cronaca e temi sociali riparte in un momento delicato, con la televisione chiamata ogni giorno a trovare un equilibrio sempre più sottile tra informazione e spettacolo. E Maltese, senza giri di parole, rivendica una linea precisa: raccontare i fatti sì, ma senza trasformare il dolore in show.

Dario Maltese torna a Morning News nell’estate di Canale 5

Morning News ha due anime: quella più strettamente legata alla cronaca e quella più leggera, ma «quello che ci guida è sempre la notizia, lo stare sul pezzo. Non è un programma di puro intrattenimento: si fa comunque giornalismo, approfondimento». Nell’intervista sul cartaceo di Novella 2000, attualmente in edicola, Dario Maltese racconta il suo programma su Canale 5, che accompagnerà il pubblico nelle mattine più calde dei mesi estivi. «Affronteremo tutti i casi nella misura in cui ci saranno notizie, aggiornamenti, novità. Come abbiamo sempre fatto: nessun accanimento, nessuna pretesa di trattare un argomento oltre il necessario. È evidente che il pubblico mostri interesse verso certi temi, ma tutto dipende dal modo in cui li tratti, dalla delicatezza, dalla sensibilità. Bisogna ricordarsi che dietro ci sono famiglie, genitori, fratelli, sorelle. Sono argomenti che vanno maneggiati con cura. Un certo tipo di spettacolarizzazione non mi appartiene», ha poi sottolineato spiegando quanto possa essere facile far cadere la cronaca nera nel vortice dello spettacolo.

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