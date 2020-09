Durante una chiacchierata Dayane svela la strategia adottata da Stefano Sala al GF Vip e provoca la moglie del modello

A tarda notte, come spesso accade, nella Casa del GF Vip i concorrenti si lasciano andare ad alcune confidenze. È il caso di Dayane Mello, la quale durante una conversazione fitta con Francesco Oppini, avrebbe confidato la strategia adottata dal suo ex compagno Stefano Sala, ex concorrente del reality.

Secondo Dayane, infatti, Stefano Sala si sarebbe avvicinato a Benedetta Mazza solo per strategia e non perché provasse del vero interesse verso la bionda conduttrice. Di Stefano e Benedetta infatti si è parlato a lungo, quando poi lui ha deciso di fare ritorno tra le braccia della sua compagna Dasha Dereviankina, con la quale si è sposato a settembre dello scorso anno. A maggio 2020, invece, Sala e la sua compagna sono diventati genitori del piccolo Damian.

Proprio a proposito di Dasha Dereviankina, Dayane ha aggiunto come la moglie del suo ex non sia poi così bella come nelle foto e che prima di condividere uno scatto sui social e ‘sistemarlo’ (facendo riferimento a Photoshop) trascorre almeno una settimana. Parole quelle di Dayane Mello, che hanno lasciato molto sorpreso Francesco Oppini. Le dichiarazioni della modella, come inevitabilmente succede, sono state subito riportate su Twitter dagli utenti nottambuli…

Dayane alle 02:23 rivela che il suo ex Stefano l’anno scorso al gf ci provava con Benedetta Mazza per strategia e che l’attuale moglie di lui non è bella come in foto e che ci sta una settimana a “sistemare” per bene le foto da pubblicare #GFVIP pic.twitter.com/j8SGrJOmN4 — ゚・¢ ・゚ (@karsmjl) September 24, 2020

Ma non solo questo. perché nei giorni antecedenti Dayane Mello ha riservato anche parole d’affetto verso Stefano Sala, durante una chiacchierata con Adua Del Vesco nelle vasche gemelle:

“È un grandissimo amico e un bravissimo papà. Stefano è molto intelligente, capisce i nostri bisogni, è una persona davvero sensibile. Abbiamo passato anche momenti molto difficili, perché c’erano ballo grandi sentimenti. Quando ci siamo lasciati non è stato facile per me: mi sono trovato sola con una figlia in un Paese non mio, tentando di darle il meglio.”

Sebbene abbia riservato parole d’affetto, Stefano Sala risponderà alle frecciatine di Dayane Mello?

Dayane Mello parla dei suoi sentimenti verso Mario Balotelli

A seguito di numerosi dubbi sul flirt tra Dayane Mello e Mario Balotelli, al GF Vip è finalmente emersa la verità. Tra i due c’è stato qualcosa in passato, sebbene sia durato meno del previsto. La presenza di Enock Barwuah (fratello del noto calciatore) ha portato a galla sentimenti che nella modella non sembrano mai essere svaniti.

Nei giorni scorsi, proprio Dayane Mello ha confidato nella Casa del GF Vip di nutrire del profondo bene nei confronti di Mario Balotelli. Durante una conversazione con Enock, la modella ha ammesso quanto segue:

“Balotelli è il mio amore eterno… Mario non lo sa, ma se mi sono trasferita in Italia la “colpa” è sua. Ci ero venuta per uno shooting, l’avevo conosciuto in un locale, mi ero innamorata. Ed ero tornata per lui, che però aveva altri programmi… È il mio amore. Parlo con lui tutti i giorni… Lui irresponsabile? Adesso che ha una figlia, Mario è un altro uomo. E poi lo conosce, lei, il brivido degli amori irrisolti?”.

Dayane Mello ha poi continuato con il dire, anche agli altri concorrenti, che per lei Mario Balotelli è una persona davvero molto speciale e che, malgrado tutto, non sono mai riusciti a stare insieme, sottolineando quanto lui abbia un carattere difficile:

“Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui. Ci vogliamo tantissimo bene. Mi ricordo anche il nostro primo bacio, è stato in macchina. Non vorrei che si arrabbiasse se parliamo di lui. Io non ho mai nascosto la persona che è”.

Insomma il cuore di Dayane Mello batte ancora per Mario Balotelli. Ci sarà mai un ritorno di fiamma tra i due?

