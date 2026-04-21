Stefano De Martino è arrivato alla conduzione di Affari Tuoi ottenendo un grande successo. I telespettatori amano il suo talento e la sua simpatia e l’aggiunta di Herbert Ballerina a fargli da spalla porta una ventata d’aria fresca e risate che non passa inosservata.

Affari Tuoi: Stefano De Martino rimpiazzato in diretta?

La puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 20 aprile 2026 è stata ricca di momenti di grande divertimento, ma non sono mancati i momenti di tensione e i colpi di scena. Alla guida del programma televisivo Stefano De Martino che, con la sua conduzione brillante, riesce sempre a conquistare il cuore dei telespettatori. Il protagonista della puntata è stato Simone, soccorritore sule piste da sci della Valle D’Aosta, che è stato accompagnato dalla moglie Valentina.

L’atmosfera è subito diventata ironica e divertente, complice anche la presenza di Herber Ballerina, sempre pronto a scambi di battute con il conduttore. “Io lo difendo nonostante le tante lettere degli haters, ma lasciamo perdere stendiamo un velo pietoso” lo ha preso in giro Stefano De Martino, aggiungendo “provvederò a cacciarlo“, scatenando le risate del pubblico presente in studio, che ha sempre apprezzato moltissimo la presenza di Ballerina. Ma è proprio Stefano De Martino, in realtà, che è stato rimpiazzato improvvisamente durante la puntata.

Stefano De Martino rimpiazzato in diretta: il colpo di scena ad Affari Tuoi

La puntata è stata davvero molto divertente, con tanti momenti leggeri, la performance di Martina Miliddi e le battute di Herbert Ballerina. Il concorrente Simone, preso dal momento di entusiasmo e ilarità, è arrivato a proporre uno scambio di ruoli, rimpiazzando Stefano De Martino. “Facciamogli guadagnare il suo cachet, facciamo cambio alla conduzione” ha proposto, parlando di Herbert Ballerina. Una richiesta che il pubblico ha accolto con grandi applausi. De Martino ha accettato e ha ceduto il timone dello show alla sua spalla comica.

La coppia ha perso 100mila euro, ma si è rifatta con l’arrivo di Gennarino, che ha morso Herbert mentre gli dava le crocchette. “Non sai nemmeno dargli da mangiare” ha commentato divertito De Martino. La partita è poi diventata più tesa e la situazione dei concorrenti è peggiorata. “Quando lo hai chiamato a condurre 100mila e ora che ha sbirciato 75mila euro” ha ironizzato De Martino, continuando a provocare Herbert e accusandolo di portare sfortuna. Non è stata una partita fortunata per i concorrenti, ma sicuramente ricca di colpi di scena ed emozioni per il pubblico e i telespettatori.