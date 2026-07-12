Angelina Jolie ha scelto di seguire la dieta dei sei pasti. In cosa consiste? Scopriamolo insieme.

Angelina Jolie si è sempre mostrata in perfetta forma, incantando il suo pubblico. Ma quale dieta segue l’attrice? Scopriamo tutti i dettagli sul tipo di alimentazione scelta nella sua quotidianità.

La dieta di Angelina Jolie: cosa mangia l’attrice?

Angelina Jolie è da sempre considerata una delle attrici più affascinanti di Hollywood e, negli anni, ha attirato l’attenzione anche per il suo stile di vita e le sue abitudini alimentari. Tra le strategie che seguirebbe per mantenersi in forma ce n’è una in particolare: consumare sei piccoli pasti al giorno, distribuiti nell’arco della giornata, anziché concentrarsi sui tradizionali tre pasti principali. Secondo quanto riportato da diverse fonti dedicate al benessere, l’attrice mangerebbe ogni tre ore scegliendo porzioni contenute, con un apporto calorico che non supera mediamente le 400 calorie per ogni pasto. L’obiettivo sarebbe quello di mantenere costante il livello di energia, evitando lunghi periodi di digiuno e limitando gli eccessi a tavola.

La giornata alimentare attribuita ad Angelina Jolie inizia con una colazione abbondante, composta ad esempio da cereali, miele o marmellata e caffellatte. A metà mattina segue uno spuntino leggero, spesso a base di tè e frutta fresca, mentre il pranzo rappresenta il pasto principale della giornata. Nel pomeriggio è previsto un nuovo spuntino con un frutto, seguito da una cena leggera composta prevalentemente da un secondo piatto accompagnato da verdure. Prima di andare a dormire, infine, l’ultimo piccolo pasto può essere rappresentato da uno yogurt, un frutto oppure una tisana. Ogni pasto dovrebbe contenere un buon equilibrio tra carboidrati, proteine e fibre, includendo alimenti come pane, pasta o riso, carne magra, pesce o latticini, oltre a frutta e verdura.

La dieta di Angelina Jolie: benefici e limiti

Tra gli aspetti positivi di questo schema alimentare c’è la possibilità di distribuire meglio l’apporto calorico durante la giornata, evitando abbuffate e contribuendo a mantenere più stabile la glicemia. Un’alimentazione varia e ricca di cereali integrali, frutta, verdura e proteine magre garantisce inoltre un buon apporto dei principali nutrienti necessari all’organismo. Tuttavia, gli esperti ricordano che la dieta dei sei pasti non è adatta automaticamente a tutti. Se ogni pasto raggiungesse le 400 calorie, il totale giornaliero arriverebbe infatti fino a circa 2.400 calorie, una quantità che potrebbe risultare eccessiva per una persona sedentaria o per chi desidera perdere peso.

Ridurre le porzioni senza compromettere il corretto apporto nutrizionale richiede inoltre una pianificazione accurata, motivo per cui è sempre consigliabile rivolgersi a un nutrizionista prima di modificare le proprie abitudini alimentari. Più che il numero dei pasti, infatti, ciò che conta davvero è il bilancio complessivo della dieta, la qualità degli alimenti scelti e uno stile di vita attivo, elementi che restano le basi per mantenersi in salute nel lungo periodo.